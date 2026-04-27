Los mejores cantantes de karaoke de Ibiza luchan este jueves para ganar la gran final del 'III Festival de la Canción'

El Auditori Caló de s’Oli, en Sant Josep, celebrará este jueves 30 de abril, a las 19 horas, la gran final del 'III Festival de la Canción Homenaje a Julián Martínez', un certamen musical organizado por Karaoke Ibiza que reunirá sobre el escenario a once finalistas aficionados.

La cita, de entrada libre, pondrá el punto final a una edición que comenzó con una alta participación. Según explicó la organización, el concurso arrancó con dos jornadas de casting, después de que la primera convocatoria se quedara corta ante el número de inscritos. En total, participaron más de un centenar de aspirantes, de los que fueron seleccionadas inicialmente 30 personas.

A partir de esa primera selección, los concursantes fueron avanzando en diferentes fases eliminatorias. Las primeras rondas se celebraron en el restaurante Rosana, mientras que las semifinales y los cuartos de final tuvieron lugar en Can Ventosa. En cada una de estas citas, el público desempeñó un papel fundamental, ya que era el encargado de votar a sus participantes favoritos. Al final de cada noche se contabilizaban los votos y los concursantes menos apoyados quedaban eliminados, hasta configurar el grupo de finalistas.

Baja por salud de una de las finalistas

Aunque en un principio estaba previsto que fueran doce los participantes que llegaran a la final, finalmente serán once finalistas los que competirán en Caló de s’Oli, después de que una de las concursantes tuviera que causar baja por motivos de salud. La final cambia así de escenario respecto a las rondas anteriores, ya que el certamen había ido creciendo hasta quedarse pequeño en los espacios en los que se venía celebrando. Para esta última fase, el Ayuntamiento de Sant Josep ha cedido el auditorio.

El festival está dirigido a cantantes totalmente aficionados y nace de la trayectoria de Karaoke Ibiza, una empresa con 26 años de actividad en la isla. Aunque en sus orígenes este tipo de certámenes se presentaban como concursos de karaoke, desde hace tres años la organización decidió recuperar el formato tras la pandemia bajo el nombre de 'Festival de la Canción', con una vocación más amplia y con mayor proyección.

La final ofrecerá un repertorio variado, con estilos que irán desde las baladas hasta el rock, pasando por la canción española y otros géneros. Según la organización, una de las características de esta edición es precisamente la diversidad de propuestas, con canciones muy diferentes entre sí y participantes con perfiles diversos.

Rumbo al campeonato de España

Además de la voz, el jurado valorará otros aspectos de la actuación, como la puesta en escena y el vestuario. La organización destaca que, al tratarse de una final con posibilidad de proyección nacional, todos los elementos suman a la hora de elegir al ganador. El vencedor obtendrá la opción de participar en el Campeonato de España, una cita en la que el certamen ibicenco ya logró un buen resultado en la pasada edición, cuando su representante quedó subcampeón.

La final contará también con actuaciones invitadas. Sobre el escenario estarán D-Ramones, José Boto y Groove Garage, que acompañarán la velada musical junto a los finalistas del concurso.

El jurado estará formado por David Serra, Joan Barbé, Omar Gisbert, Fernando H., Juanma R., Mimi Barber y Juangui Harmsen, quienes serán los encargados de valorar las actuaciones de los participantes y decidir el resultado final.

La organización grabará íntegramente la final por medios propios para dejar constancia de las actuaciones. El certamen, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Josep, rinde homenaje a Julián Martínez, fallecido en agosto del 2024, una figura clave en el origen de esta iniciativa, ya que fue quien hace 26 años impulsó al promotor del concurso a adentrarse en el mundo del karaoke desde su local, el Bowling Center de Platja d’en Bossa. La entrada será gratuita hasta completar aforo y el público podrá disfrutar también de zona de restauración, cenas y food trucks en un ambiente festivo y familiar.