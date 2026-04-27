El Govern denunciará a la constructora que estaba reformando el edificio que explotó en Ibiza

El Govern balear ya se ha puesto en contacto con sus servicios jurídicos para "preparar una reclamación de responsabilidades a la empresa constructora" a cargo de la reforma del edificio que la semana pasada sufrió una brutal explosión de gas, con el resultado de cuatro heridos graves, y que, según concluyeron los bomberos, fue consecuencia de una negligencia grave al no realizar el obligatorio sellado de tres tuberías.

"A la espera de la investigación de la Policía Judicial sobre las causas de la explosión, y a tenor de la información recabada, el Govern ha trasladado el caso a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para preparar una reclamación de responsabilidades a la empresa constructora en el momento que corresponda cuando se abran diligencias judiciales", confirman a Diario de Ibiza fuentes de la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern.

Este lunes, seis días después de la deflagración en este edificio situado en la calle de San Vicent de sa Cala que sobresaltó a todos los residentes de este barrio de Ibiza, continuaban los trabajos de rehabilitación en las zonas del edificio que no sufrieron daños importantes por la explosión, que se produjo en un solo piso. Según detallan desde la conselleria, en el proyecto de rehabilitación del edificio, que es propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), ya está "trabajando un nuevo instalador en el montaje de vitrocerámicas y termos eléctricos en las otras 17 viviendas no afectadas directamente por la explosión para que las familias puedan recuperar la normalidad lo antes posible", es decir, para "poder cocinar y disponer de agua caliente".

Investigación abierta

Además, confirman que ya se ha dado de baja y clausurado por completo la instalación de gas del edificio. Cambiar el gas por un nuevo sistema eléctrico era uno de los principales objetivos de esta reforma financiada con fondos europeos, diseñada para mejorar las condiciones de un total de 23 viviendas y que había sido adjudicada mediante concurso público a Construcciones Uxcar 97. Este diario ha intentado ponerse en contacto sin éxito con esta empresa, cuya sede se encuentra en Húescar (Granada). Tampoco han querido dar explicaciones desde Scirica, empresa ibicenca cuyos operarios estaban trabajando este lunes para colocar la nueva instalación eléctrica, tal y como estaba planteado en el proyecto de rehabilitación.

En la zona cero de la explosión, el precinto que puso la Policía Local en su momento ya ha sido cortado, aunque fuentes municipales aclaran que no se puso por la investigación, sino por motivos de seguridad, para que nadie accediera dentro del área más devastada mientras todavía fuera peligroso.

Por su parte, desde la Policía Nacional se limitan a comentar que continúa la investigación abierta por el cuerpo, que la semana pasada desplazó efectivos de la policía científica hasta el lugar de los hechos, y avanzan que a lo largo de esta semana confían en anunciar novedades. La semana pasada, el jefe del cuerpo de Bomberos de Ibiza, José Antonio López, ya sentenció con rotundidad que está "clarísimo" que el motivo del accidente fue un error flagrante de un operario que no selló tres tuberías de gas tras retirarlas. Eso hizo que se generara una gran bolsa de gas y una chispa, presumiblemente de un termo eléctrico, provocó la explosión de ese combustible acumulado.

Subcontratación permitida

Según figura en el pliego de condiciones del contrato público de reforma del edificio, la subcontratación está permitida en todos los trabajos del proyecto salvo en las funciones de jefe de obra y de encargado. Desde el Ibavi no aclaran si estaban subcontratados los trabajos de desmantelamiento del sistema de gas, pero sí reconocen que la fórmula de la subcontratación es "lo habitual" en estos casos. Construcciones Uxcar 97 ha ganado en los últimos años un total de 118 adjudicaciones públicas por un total de 66 millones de euros. El año pasado batió su récord de contratos anuales al hacerse con 23 proyectos por un montante global superior a 21 millones de euros.

Mientras tanto, representantes del Ibavi y del Ayuntamiento de Ibiza se volvieron a reunir este lunes en Ibiza para analizar el estado de todos los afectados por el suceso. "Continuamos trabajando en total colaboración y de manera estrecha en apoyo a las familias de esta promoción del Ibavi, tanto de aquellas viviendas directamente afectadas por la explosión como del resto de las familias residentes en este edificio", subrayan. Las familias de los cinco pisos más afectados fueron realojadas y aún deberán esperar varias semanas para poder regresar.

En cuanto al estado de los heridos, los dos más graves continúan ingresados con pronóstico reservado en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe de Valencia. Se trata de un joven de 23 años y una joven de 21 años cuyo estado no presenta "ninguna novedad", según apuntan desde el centro médico. El pasado viernes, la mujer de 45 años que quedó en estado crítico por la explosión abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Can Misses. Los tres estaban en el piso cuando ocurrió la explosión: esta última herida es la madre del chico, y la joven, su novia. Además, también resultó herido otro vecino de 21 años que ingresó en la UCI de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario y estaba previsto que pasara a planta a final de la pasada semana.