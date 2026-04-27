Mencions Sant Jordi: una gala para celebrar la identidad cultural de Ibiza y Formentera

El Auditori des Caló de s’Oli de Cala de Bou acogió este domingo la trigésimo novena edición de las Mencions Sant Jordi, la cita anual con la que el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) reconoce el pulso cultural de Ibiza y Formentera y la defensa de la lengua propia de las islas. La gala reunió a representantes del ámbito cultural, educativo y social en una velada que volvió a subrayar la diversidad creativa de las Pitiusas.

Los premiados del Grup de Teatre Júnior des Cubells.

Los galardones, estructurados en tres categorías, distinguieron al historiador de Formentera Santiago Colomar Ferrer, la Revista 078 y el Grup de Teatre Júnior des Cubells. Tres perfiles que reflejan distintas maneras de construir cultura: desde la investigación histórica hasta la creación contemporánea y la formación de nuevas generaciones.

Las editoras de Revista 078.

La Menció d’Honor recayó en Santiago Colomar, cuya trayectoria ha estado marcada por el estudio riguroso de la historia de Formentera. Autor de más de una veintena de publicaciones, su trabajo ha contribuido a rescatar episodios y procesos poco explorados de la historia de la isla, además de mantener una activa labor divulgativa a través de medios y actividades formativas.

Foto de familia de los ganadores de las Mencions Sant Jordi.

Creación cultural y juventud

En el ámbito de la Producción Cultural, el reconocimiento fue para Revista 078, un proyecto digital muy reciente que ha apostado por analizar la Ibiza actual desde múltiples géneros y miradas. Con un enfoque que combina periodismo, ensayo y creación, la publicación se ofrece como un espacio para reflexionar sobre cuestiones como la identidad, el turismo o la transformación del territorio de la isla.

Por su parte, la Menció Jove distinguió al Grup de Teatre Júnior des Cubells, una iniciativa nacida en 2018 que ha acercado el teatro y la lengua catalana a los más jóvenes. A lo largo de estos años de actividad, han llevado a escena una decena de obras y han participado en distintas actividades culturales, consolidándose como cantera del grupo de adultos del municipio.

La gala, presentada por Joana Tur y Maria Tur, contó además con la actuación del dúo L’Arannà, que fusiona electrónica y tradición musical pitiusa.

El acto, con entrada libre al público, volvió a llenar el auditorio josepí y reforzó el papel de estas menciones como uno de los principales reconocimientos culturales de las islas.