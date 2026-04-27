Premios | Mencions Sant Jordi del Institut d’Estudis Eivissencs
Mencions Sant Jordi: una gala para celebrar la identidad cultural de Ibiza y Formentera
La gala distingue a Santiago Colomar Ferrer por su labor histórica, a Revista 078 por su mirada contemporánea y al Grup de Teatre Júnior des Cubells por su impulso cultural entre los jóvenes.
El Auditori des Caló de s’Oli de Cala de Bou acogió este domingo la trigésimo novena edición de las Mencions Sant Jordi, la cita anual con la que el Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) reconoce el pulso cultural de Ibiza y Formentera y la defensa de la lengua propia de las islas. La gala reunió a representantes del ámbito cultural, educativo y social en una velada que volvió a subrayar la diversidad creativa de las Pitiusas.
Los galardones, estructurados en tres categorías, distinguieron al historiador de Formentera Santiago Colomar Ferrer, la Revista 078 y el Grup de Teatre Júnior des Cubells. Tres perfiles que reflejan distintas maneras de construir cultura: desde la investigación histórica hasta la creación contemporánea y la formación de nuevas generaciones.
La Menció d’Honor recayó en Santiago Colomar, cuya trayectoria ha estado marcada por el estudio riguroso de la historia de Formentera. Autor de más de una veintena de publicaciones, su trabajo ha contribuido a rescatar episodios y procesos poco explorados de la historia de la isla, además de mantener una activa labor divulgativa a través de medios y actividades formativas.
Creación cultural y juventud
En el ámbito de la Producción Cultural, el reconocimiento fue para Revista 078, un proyecto digital muy reciente que ha apostado por analizar la Ibiza actual desde múltiples géneros y miradas. Con un enfoque que combina periodismo, ensayo y creación, la publicación se ofrece como un espacio para reflexionar sobre cuestiones como la identidad, el turismo o la transformación del territorio de la isla.
Por su parte, la Menció Jove distinguió al Grup de Teatre Júnior des Cubells, una iniciativa nacida en 2018 que ha acercado el teatro y la lengua catalana a los más jóvenes. A lo largo de estos años de actividad, han llevado a escena una decena de obras y han participado en distintas actividades culturales, consolidándose como cantera del grupo de adultos del municipio.
La gala, presentada por Joana Tur y Maria Tur, contó además con la actuación del dúo L’Arannà, que fusiona electrónica y tradición musical pitiusa.
El acto, con entrada libre al público, volvió a llenar el auditorio josepí y reforzó el papel de estas menciones como uno de los principales reconocimientos culturales de las islas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
- Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
- Muere el exjugador de la SD Ibiza Ángel Sánchez
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Este barrio de Ibiza está de enhorabuena: un bar fundamental para sus vecinos prepara su reapertura
- Llama la atención: El elevado desembolso que supondrá para los propietarios del solar el desalojo del asentamiento de chabolas más grande de Ibiza
- Las discotecas arrancan la temporada en Ibiza con 30.000 asistentes a las fiestas de apertura
- Una reforma negligente en las tuberías causó la brutal explosión de gas en Ibiza: 'Está clarísimo