Raptó a su hijo tras agredir a su expareja embarazada: la Fiscalía pide siete años de cárcel

Un padre se enfrenta a la petición de siete años de cárcel formulada por la Fiscalía de Ibiza debido al violento rapto de su hijo perpetrado hace tres años en el aparcamiento del Monasterio de Piedra, situado en Nuévalos (Zaragoza). Además, reclama cinco años de cárcel para el abuelo, que también participó en el secuestro, y dos años para un tercer individuo. La vista previa se celebrará el próximo jueves 30 a las 9.30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron el 13 de octubre de 2022 en el mencionado aparcamiento, hasta donde se desplazó el principal encausado, que había mantenido una relación sentimental con la madre del pequeño hasta junio de ese mismo año, junto con su padre con el objetivo de llevarse al niño por la fuerza. El relato del Fiscal describe una escena de extrema agresividad. Los dos hombres abordaron por la espalda a la madre, que en ese momento se encontraba en avanzado estado de gestación, y que iba acompañada por su madre, su tía y una prima.

Ante la negativa de la mujer a entregar al bebé, que iba sujeto en su carrito, el padre del niño se abalanzó sobre ella, provocando que ambos cayeran al suelo. Mientras tanto, el abuelo del menor presuntamente agarró a la mujer por el cuello y golpeó su cabeza contra el suelo varias veces, llegando a abofetear y golpear también a las otras tres familiares que intentaban proteger al pequeño.

En mitad del forcejeo, el padre del bebé tiró del brazo del niño con tal brusquedad para desasirlo de su madre que el pequeño llegó a golpearse la cabeza contra el suelo, sufriendo diversas erosiones e inflamaciones. Una vez logrado su objetivo, ambos huyeron del lugar en un vehículo, trasladándose hasta la localidad madrileña de Parla.

Un plan muy elaborado

Para lograr eludir la acción de la Justicia, los acusados contaron presuntamente con la ayuda de un tercer hombre. Según la Fiscalía, este facilitó un número de teléfono ajeno al entorno familiar para evitar rastreos, un domicilio donde ocultar al menor, un garaje para esconder el vehículo utilizado en el asalto y un segundo coche para que el abuelo pudiera desplazarse sin levantar sospechas. La intervención de la Guardia Civil permitió localizar al menor al día siguiente en una vivienda de Parla. Tras la detención de los implicados, el niño fue entregado de nuevo a su familia materna.

Asistencia a las víctimas Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016. En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Por estos hechos, el Fiscal califica la actuación del padre como constitutiva de un delito de detención ilegal y dos delitos de maltrato. Además de la pena de siete años de cárcel, solicita la prohibición de aproximarse a la madre durante dos años. Para el abuelo, la petición asciende a cinco años por detención ilegal, mientras que el tercer implicado se enfrenta a dos años de prisión por un delito de encubrimiento.

En el apartado de responsabilidad civil, la acusación reclama que el padre y el abuelo indemnicen de forma solidaria a la madre con 684 euros. Asimismo, el progenitor deberá abonar otros 555 euros al menor por las lesiones sufridas, mientras que el abuelo tendrá que indemnizar a la abuela materna con 259 euros por los siete días de perjuicio básico que le ocasionaron sus presuntos ataques.