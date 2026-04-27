Piden siete años de expulsión para un camello pillado con cocaína y hachís en Ibiza

Un camello se enfrenta a la petición de cuatro años de prisión formulada por la Fiscalía de Ibiza después de ser pillado por la Guardia Civil con cocaína y hachís en es Canar, Santa Eulària. Sin embargo, el castigo podría conmutarse por la expulsión de España durante siete años, ya que es extranjero, aunque el escrito de acusación no aclara la nacionalidad. El juicio se celebrará este miércoles 29 a las 12.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan a las 20.10 horas del pasado 8 de febrero de 2023, cuando el acusado fue interceptado en posesión de diversas sustancias estupefacientes preparadas, presuntamente, para su introducción en el mercado ilícito. El acusado se encontraba a bordo de un vehículo cuando fue requerido por agentes de la Guardia Civil.

En el registro del automóvil, los agentes hallaron 13,7 gramos de cocaína y 43,2 gramos de resina de cannabis. Además de la droga, al individuo se le intervinieron 70 euros en efectivo, que el Ministerio Público considera provenientes del comercio de estas sustancias ilícitas.

Valor de las drogas

El valor total de las sustancias intervenidas habría alcanzado en el mercado negro un precio aproximado de 1.601 euros. Por estos hechos, la Fiscalía califica el delito bajo el artículo 368 del Código Penal, distinguiendo entre sustancias que causan y no causan grave daño a la salud. Al no concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel y una multa de 3.000 euros.

Por último, y en aplicación del artículo 89 del Código Penal, también se reclama que la pena de prisión sea sustituida por la expulsión del acusado del territorio español durante un plazo de siete años.