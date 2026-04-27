Denuncian una nueva okupación en un solar de Ibiza con "riesgo real de incidente grave"

Un grupo de vecinos del barrio de Puig des Molins, en Ibiza, han denunciado la okupación de un solar abandonado que está provocando "una situación insostenible", ya que, según aseguran, se trata de "un foco constante de conflictos, suciedad, comportamientos agresivos y riesgo real de incidente grave" del que la Policía Local ya tiene constancia.

Concretamente, el solar, situado en el número 12 de la calle Al-Sabini, se encuentra okupado "desde hace semanas", según denuncian los vecinos a Diario de Ibiza. "Se ha convertido en un foco constante de conflictos, suciedad, comportamientos agresivos y riesgo real de incidente grave. Los ocupantes actúan con total impunidad: consumen sustancias, increpan a vecinos y viandantes, gritan de forma continua, orinan en la calle y generan un ambiente de tensión permanente que hace imposible una vida normal", lamentan.

Fuentes municipales confirman que el Ayuntamiento de Ibiza tiene "constancia" de esta situación y que agentes de la Policía Local ya han "identificado a las personas implicadas" después de haber intervenido en el lugar. Sin embargo, aclaran que se trata de un solar privado, por lo que "tiene que intervenir la propiedad. La Policía Local seguirá acudiendo cuando corresponda con el objetivo de que se cumplan las ordenanzas", añaden.

De esta forma, mientras no intervenga la propiedad del solar los vecinos tendrán que seguir expuestos al "peligro evidente" que dicen sufrir y que pasa por "acumulación de colchones, materiales inflamables, bombonas y fuegos encendidos en una zona con abundante vegetación". Por ello, avisan de que "el riesgo de incendio o de una desgracia mayor es más que real".

"Nos sentimos abandonados. No pedimos privilegios, pedimos algo básico: poder vivir sin miedo en nuestras casas. Solicitamos una intervención urgente de las autoridades competentes y una actuación inmediata por parte de la propiedad para evitar que esta situación derive en consecuencias irreparables", finalizan.