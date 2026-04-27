Un crematorio insular de animales en Ibiza, sin proyecto a la vista: "Tirar una mascota al contenedor de basura deja a cualquiera con la boca abierta”

Hace años que el problema de la falta de un cementerio y crematorio para mascotas en las Pitiusas ha llegado a las instituciones locales, pero no ha superado la fase del debate político en los plenos, sin que hasta ahora se haya avanzado nada, pues no hay ningún proyecto en marcha. Por el momento, las dos únicas alternativas legales en Ibiza cuando muere un perro o un gato son el vertedero insular o enviar los restos a Mallorca, incinerarlos allí y recuperar las cenizas, lo que representa un coste elevado (salvo que esto esté incluido en el seguro). Enterrarlos en lugares no autorizados está prohibido en España, y en Ibiza no hay ningún sitio donde esté permitido. Hay veterinarios que ofrecen el servicio de gestionar el traslado de los restos, aunque su destino es el mismo, o el vertedero o la cara cremación en Palma.

Tumbas en el cementerio ilegal de animales de sa Caleta / Cristina Martín Vega

El pleno del Consell de Ibiza aprobó por unanimidad en octubre de 2024 construir un crematorio y un cementerio insular para mascotas en colaboración con los ayuntamientos, una propuesta de Unidas Podemos. Esta formación también consiguió que los plenos de Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària (donde tiene representación) instaran a la institución insular a crear el crematorio insular en este mandato, que afronta ya su último año, pues las próximas elecciones municipales serán en 2027. El plazo se aproxima a su fin pero nada se ha hecho desde entonces: un portavoz del Consell aclara a este diario que “no tiene competencias para poner en marcha un crematorio y/o cementerio”, a pesar de que sí ha reconocido la necesidad de esta infraestructura. “El Consell puede habilitar suelo urbano industrial para este tipo de instalaciones, pero no puede pasar de ahí”, agrega, y explica que deben ser impulsadas por algún particular o ayuntamiento, puesto que los consistorios son los que tienen las competencias en materia de cementerios.

El cementerio ilegal de perros y gatos de sa Caleta en imágenes /

Hace unos años, en agosto de 2021, el pleno del Ayuntamiento de Ibiza también aprobó por unanimidad una propuesta de Ciudadanos para iniciar un estudio con el fin de habilitar un cementerio y crematorio de animales en el municipio. El Consistorio se comprometió así a estudiar la mejor ubicación para crear el servicio municipal del cementerio de mascotas y la viabilidad de instalar en él un horno crematorio. Casi cinco años después, no hay ninguna novedad al respecto.

Lápida, cruces, muñecos y flores de plástico decoran tumbas de perros y gatos en sa Caleta / Cristina Martín Vega

Angie Roselló, portavoz de Unidas Podemos en Sant Antoni, presentó una moción en octubre de 2024 en la que denunciaba que “en Ibiza no se ha tenido en cuenta la necesidad urgente de poner en marcha este servicio para la ciudadanía. Las ordenanzas municipales en sus apartados de gestión de residuos sólidos urbanos recogen que los animales muertos de entre 20 y 50 kilos deben ser depositados en el contenedor de basura en el caso de no tener otra alternativa”. “El hecho de poder tirar una mascota al contenedor de basura deja a cualquiera con la boca abierta”, agrega la moción, que recuerda que la nueva ley sobre el derecho de los animales establece que “la baja de un animal de compañía por muerte deberá ir acompañada del documento que certifique su incineración o entierro a cargo de una empresa oficialmente reconocida”. Roselló denunciaba que los ayuntamientos “hacen la vista gorda ante los cementerios de animales en suelos rústicos y protegidos”.

Los ayuntamientos de Sant Joan y Santa Eulària no tienen constancia de cementerios ilegales de mascotas en sus municipios. En los demás, no se han impuesto sanciones por enterramientos de perros o gatos en suelo público.