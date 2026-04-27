Salud
Cómo hacerse la nueva prueba de autocribado de cáncer de cérvix de Ibiza
La matrona Maria Feixas Pujols, del centro de salud de Vila, explica cómo las mujeres pueden hacerse el autotest mediante un kit
"A partir de ya, estamos realizando el ejercicio de cribado a toda la población y hemos cambiado el proceso de las mujeres entre 25 y 65 años", afirma Maria Feixas Pujols, matrona del centro de salud de Vila, centro que el pasado jueves recibió la visita de la consellera de Salud, Manuela García Romero, quien explica la necesidad de detectar este tipo de cáncer lo antes posible, dada su alta mortalidad.
"En vez de hacer citologías a toda la población, hacemos primero esta prueba para saber si son portadoras del virus del papiloma humano (VPH)", señala Feixas mostrando el kit de autocribado que utilizarán las mujeres. El uso del nuevo aparato se lo explican a las mujeres en el centro: "Les explicamos cómo utilizarlo, cómo es todo el proceso".
Cómo hacer el test
"Dejamos la caja del kit para que se la lean, se lo explicamos, lo abrimos y, dentro, encontrarán un tubito que se abre y que se vuelve a cerrar", hace la demostración la matrona: "La mujer se va al baño y se lo tiene que colocar en la vagina [el bastoncillo para recoger la muestra] y volverlo a colocar [en el tubito]. Entonces se corta el bastoncillo, después ponemos las etiquetas en el tubo y otra etiqueta en la solicitud".
Feixas también afirma que "si alguien piensa que esto no le va muy bien o que es complejo o que le va a costar mucho trabajo hacerlo o, simplemente, no se atreve, se le puede hacer directamente en consulta". Si hay dudas "está la posibilidad de hacer la prueba aquí", comenta, "lo más importante es que ninguna mujer se quede sin cribado".
Sobre la solicitud aclara: "O se la doy yo o se la van a dar en el mostrador". En cuanto a los resultados, afirma que "si hay algo, las van a llamar, les van a dar una cita, van a consultar a ginecología, y allí se harán los controles que hagan falta". "A las que no vamos a llamar, las llamamos otra vez en unos cuatro años para hacerse otra vez la prueba", comenta la matrona: "Con el VPH, realmente, si sabemos que no es portadora, la mujer tiene que estar tranquila".
Suscríbete para seguir leyendo
- Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
- Una empresa acumula 180.005 euros en sanciones por un almacén y un taller
- El ‘opening party’ para reivindicar el mundo rural de Ibiza
- Belén Segura, directora de operaciones en Amnesia Ibiza: «lo que mantiene vivo a un club 50 años no es lo que se ve, es lo que se siente»
- De Alemania a Formentera huyendo de la lluvia radioactiva de Chernóbil
- Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
- Una jornada en Ibiza para demostrar que las gobernantas de hotel 'no son invisibles
- Un total de 62 alumnos del instituto Sa Serra se quedan tirados en la parada del autobús escolar