Cómo hacerse la nueva prueba de autocribado de cáncer de cérvix de Ibiza

"A partir de ya, estamos realizando el ejercicio de cribado a toda la población y hemos cambiado el proceso de las mujeres entre 25 y 65 años", afirma Maria Feixas Pujols, matrona del centro de salud de Vila, centro que el pasado jueves recibió la visita de la consellera de Salud, Manuela García Romero, quien explica la necesidad de detectar este tipo de cáncer lo antes posible, dada su alta mortalidad.

"En vez de hacer citologías a toda la población, hacemos primero esta prueba para saber si son portadoras del virus del papiloma humano (VPH)", señala Feixas mostrando el kit de autocribado que utilizarán las mujeres. El uso del nuevo aparato se lo explican a las mujeres en el centro: "Les explicamos cómo utilizarlo, cómo es todo el proceso".

Cómo hacer el test

"Dejamos la caja del kit para que se la lean, se lo explicamos, lo abrimos y, dentro, encontrarán un tubito que se abre y que se vuelve a cerrar", hace la demostración la matrona: "La mujer se va al baño y se lo tiene que colocar en la vagina [el bastoncillo para recoger la muestra] y volverlo a colocar [en el tubito]. Entonces se corta el bastoncillo, después ponemos las etiquetas en el tubo y otra etiqueta en la solicitud".

El tubito con el test de autocribado que se presentó este jueves. / S.K.

Feixas también afirma que "si alguien piensa que esto no le va muy bien o que es complejo o que le va a costar mucho trabajo hacerlo o, simplemente, no se atreve, se le puede hacer directamente en consulta". Si hay dudas "está la posibilidad de hacer la prueba aquí", comenta, "lo más importante es que ninguna mujer se quede sin cribado".

Sobre la solicitud aclara: "O se la doy yo o se la van a dar en el mostrador". En cuanto a los resultados, afirma que "si hay algo, las van a llamar, les van a dar una cita, van a consultar a ginecología, y allí se harán los controles que hagan falta". "A las que no vamos a llamar, las llamamos otra vez en unos cuatro años para hacerse otra vez la prueba", comenta la matrona: "Con el VPH, realmente, si sabemos que no es portadora, la mujer tiene que estar tranquila".