El álbum
Unos clientes singulares
‘Pues son dos patos que entran a un bar y piden...’. Parece el principio de un chiste de los malos, pero estuvo cerca de ocurrir en una cafetería de Santa Eulària. Seguramente los dos animales habrían parado para reponer fuerzas de camino al río.
- Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: 'Vamos a entrar, suelta el hacha
- Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària
- Muere el exjugador de la SD Ibiza Ángel Sánchez
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Este barrio de Ibiza está de enhorabuena: un bar fundamental para sus vecinos prepara su reapertura
- Llama la atención: El elevado desembolso que supondrá para los propietarios del solar el desalojo del asentamiento de chabolas más grande de Ibiza
- Las discotecas arrancan la temporada en Ibiza con 30.000 asistentes a las fiestas de apertura
- Una reforma negligente en las tuberías causó la brutal explosión de gas en Ibiza: 'Está clarísimo