De los bocadillos de atún al "concepto gastronómico" del Lío: Vila entrega los Premios Gastronómicos Ciutat d'Eivissa

"Hoy [por el lunes] no solo se van a entregar unos premios, sino que se va a repartir emociones, sentimientos y todo un reconocimiento a una trayectoria, a la constancia, al trabajo y a cada una de vuestras historias". Con estas palabras da la bienvenida Clara Rodríguez, infrluencer tras el perfil gastronómico de Instagram Gorteam, a la quinta edición de los Premios Gastronómicos Ciutat d'Eivissa. Un certamen organizado por el Ayuntamiento de Vila que premia la tradición familiar y los productos locales, pero también la innovación y vanguardia en la gastronomía del municipio.

La gala, celebrada en la sala Capitular del Ayuntamiento de Ibiza, en Dalt Vila, acoge este lunes a los ganadores que acuden a recoger sus premios acompañados de familiares y seres queridos. El alboroto inicial, mientras terminan de acomodarse en los asientos los invitados, se ve interrumpido por un estallido. Accidentalmente, uno de los galardones que reposaban sobre una mesa, listo para entregar a los ganadores, cae al suelo y se rompe. "Lo solucionaremos", afirma sonriente Álex Minchiotti, concejal de Comercio de Vila.

"Roto o no, el transfordo de estos premios es el reconocimiento", continúa Rodríguez, quien se encarga de anunciar a los ganadores de cada categoría. La primera de ellas, a Mejor restaurante de Tapas, recae en el Bar Astro, que desde hace 44 años sirve a vecinos y trabajadores del barrio de Ca n'Escandell. "Por ser el alma de la tapa tradicional, con la calidad de sus productos y sus precios económicos. Es un premio a la autenticidad y la excelencia", destaca Rodríguez.

El Bar Astro recoge el premio a Mejor Restaurante de Tapas / Vicent Marí

"Comenzamos sirviendo tapas y cuando comenzaron a venir más trabajadores a la zona y comenzaron a pedir platos y menús fue cuando comenzamos a servir comidas", recuerda Joan Costa Riera, fundador del Bar Astro, quien acude a recoger el premio junto a su hija, Pepita Costa Riera, y su nieta, Carla Tur Costa, segunda y tercera generación al frente del restaurante. En un vídeo de presentación mostrado ante el público aparece además Catalina Riera, también fundadora del local, quien confiesa que es inevitable no hacer referencia a sus famosos canelones. "Prácticamente toda la isla viene por nuestros canelones", bromea Riera en el vídeo, quien afirma que llegan a hacer mínimo 400 canelones al mes. "En un principio queríamos poner un nombre más familiar, pero el nombre del edificio era Astro por lo que quedó en el Bar Astro", explica. Pero no solo los canelones están buenos. "Ensaladilla, buñuelos de bacalao, croquetas, manitas de cerdo o pinchitos. Tenemos muchos platos que están muy buenos", destaca Carla.

Gran Vía, mejor restaurante de cocina tradicional

Ubicado en la avenida Isidor Macabich, la Cafetería Gran Vía es con sus casi 50 años de historia el ganador del premio a mejor restaurante de cocina tradicional. El local se alza con el premio "por el compromiso con el recetario ibicenco, por ser un refugio de la autenticidad y por la honestidad con la que trata cada ingrediente", afirma Rodríguez.

Manolo Izquierdo, de la Cafetería Gran Vía, premio Mejor Restaurante de Cocina Tradicional / Vicent Marí

Sube a recoger el premio su propietario, Manolo Izquierdo, quien agradece a su equipo, a su familia y a todos sus clientes su apoyo durante todos estos años. "Siempre hemos querido cuidar a nuestros clientes y productos tradicionales. Con producto 100% de la isla", destaca Manolo Izquierdo, propietario de la Cafetería Gran Vía. "Para mí es como estar en casa, entro y se me olvidan todos los problemas", añade Izquierdo.

Lío, mejor restaurante concepto

Julio Bruno, presidente ejecutivo del Grupo Lío, se muestra muy satisfecho de que en esta ocasión sea la gastronomía de su restaurante la que sea reconocida. "Muchas veces al hablar del Lío tiende a reconocerse más sus espectáculos sobre el escenario y su música, pero no tanto su gastronomía. Sin embargo tenemos grandes cocineros, recetas y productos", destaca Bruno. "Servimos a más de 500 comensales cada noche y cada uno de ellos pide de carta, lo cual es algo de mucho valor", destaca el presidente del Grupo Lío.

El restaurante Lío recoge el premio al mejor concepto de restaurante / Vicent Marí

El jurado de los Premios Gastronómicos Ciutat d'Eivissa valora su "revolución del panorama gastronómico con un concepto audaz, que lo convierte en una experiencia sensorial", destaca. Bruno sube al escenario junto a los cocineros jefes del restaurante Lío, Luis y Alicia. "Estamos muy orgullosos porque es la primera vez que nos dan un premio gastronómico. Tenemos reconocimientos mundiales por los espectáculos pero a mí y a mi equipo nos hace ilusión que se nos reconozca también por nuestra comida", recalca. "Lío es un concepto gastronómico. Hay circo, hay baile, espectáculo. Hay mucha buena comida pero sobre todo hay mucho de venir a pasártelo bien, que es lo que define también a Ibiza. Ibiza es un ataque a los sentidos y Lío forma parte de ella", afirma Bruno.

El mejor bocata de atún

Con un concepto totalmente diferente al del Lío, Ángeles y su hija Tamara regentan el puesto de bocadillos de atún del Mercat Vell. Este año su trayectoria ha sido premiada como Mejor restaurante sostenible. El establecimiento va también por su tercera generación. "La sostenibilidad reside en la sencillez. Pan, atún y encurtidos. La excelencia está en una huella mínima y un impacto cultural enorme", destaca Rodríguez.

"Estamos muy contentas. Especialmente mi madre, que es la fundadora y lleva cuarenta y pico años haciendo estos bocadillos de atún. El secreto es la continuidad y la esencia de estos bocatas de la niñez, porque mucha gente que viene lo hace por los recuerdos de su infancia de cuando pasaban por el mercado y comían uno de estos bocatas", explica Ángeles López.

Ángeles y Tamara recogen el premio de Sostenibilidad por su puesto de bocadillos del Mercat Vell / Vicent Marí

El último de los premios de la gala rinde homenaje a una persona o entidad representativa de la gastronomía en Ibiza. Este año recae en Neus Escandell, editora de publicaciones de gastronomía ibicenca en la editorial Balàfia. "Por realizar una labor fundamental para sacar del olvido el sabor de los fogones de Ibiza y blindar nuestra memoria colectiva para futuras generaciones", destaca Rodríguez.

Neus Escandell recoge su galardón en los Premios Gastronómicos Ciutat d'Eivissa / Vicent Marí

Escandell destaca la edición del primer libro de gastronomía ibicenca publicado en el año 2008, 'La cocina paso a paso', de Joana y José Manuel Piña. "Las fotografías las hizo Vicent Marí, que veo que también está por aquí haciendo fotos hoy. También Raquel Sánchez, sobre la nueva cocina de Ibiza. Y especialmente los libros de Marta Torres, 'Cocineras en Ibiza' e 'Ibiza, de la tierra a la mesa', con fotos de Toni Escobar, que dan voz a esas cocineras que están tras los fogones y no se las conoce. En este sentido, este premio también va por ellos", afirma Escandell.

Foto de familia de los premiados con el concejal Àlex Minchiotti / Vicent Marí

Minchiotti concluye la entrega de premios mostrando su agradecimiento a cada uno de los premiados. "Como concejal de Comercio, nuestra gastronomía es algo de lo que siento mucha responsabilidad por poner en valor. Tenemos muy buena gastronomía, con productos locales que se pueden consumir durante todo el año", afirma el concejal. "Aunque algunos me llaman optimista, creo que a Ibiza le falta poco para tener la mejor cocina del mundo", asegura rotundo para cerrar el acto.