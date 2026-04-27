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El astrofísico David Galadí explicará en el Club Diario de Ibiza cómo observar el eclipse total de Sol: se regalarán gafas homologadas para verlo

La conferencia tendrá lugar este viernes, 1 de mayo a las 19.30 horas

El astrofísico David Galadí, que dará la charla sobre el eclipse.

El astrofísico David Galadí, que dará la charla sobre el eclipse. / AAE

Redacción Ibiza

Ibiza

El astrofísico y profesor de la Universidad de Córdoba David Galadí ofrecerá este viernes, 1 de mayo, a las 19.30 horas, una conferencia en el Club Diario de Ibiza titulada 'Cómo no perderse el eclipse de agosto en Ibiza'. Durante la charla, Galadí explicará de forma detallada los mecanismos astronómicos que dan lugar a un fenómeno de estas características y ofrecerá indicaciones sobre cómo observar el eclipse total de Sol del 12 de agosto de forma segura.

Galadí, considerado uno de los mayores expertos nacionales en contaminación lumínica, es además el coordinador de la Comisión Nacional de España de la Tríada de Eclipses 2026-2027-2028, una sucesión de fenómenos astronómicos de carácter excepcional. Según recuerda la organización, en Ibiza no se ha podido observar un eclipse total de Sol desde el año 1905, lo que convierte el fenómeno previsto para el próximo 12 de agosto en una cita astronómica especialmente relevante para la isla.

El ponente dará las claves para contemplarlo de forma adecuada, teniendo en cuenta que el eclipse tendrá lugar en el momento de la puesta de sol. Por este motivo, será necesario observarlo desde la mitad oeste de Ibiza y contar con un horizonte despejado, ya que cualquier montaña, edificio u otra elevación podría impedir su visión.

Gafas homologadas para una observación segura

El acto está organizado por la Agrupació Astronòmica d'Eivissa (AAE) en colaboración con el Club Diario de Ibiza. Durante la conferencia se distribuirán entre los asistentes gafas homologadas de observación de eclipses solares de forma totalmente gratuita. La organización recuerda que el uso de estas gafas es imprescindible para observar el Sol y aconseja adquirirlas en establecimientos especializados en astronomía. Advierte, además, de que no sirve cualquier plástico o vidrio ahumado, y mucho menos unas gafas de sol convencionales.

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La observación directa del Sol sin protección homologada puede provocar lesiones irreversibles en el ojo. Precisamente, los días 29 y 30 de abril son idóneos para planificar la observación del eclipse del 12 de agosto, ya que en esas jornadas el Sol se pondrá exactamente en el mismo punto que el día del fenómeno. Esto permite elegir con antelación el emplazamiento adecuado y comprobar si la puesta de sol podrá verse sin obstáculos físicos que la oculten.

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