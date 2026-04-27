Transporte escolar
Un total de 62 alumnos del instituto Sa Serra se quedan tirados en la parada del autobús escolar
Los menores, al ver que el vehículo no paraba, tuvieron que llamar a sus padres para que los llevaran al instituto
Sin autobús escolar. Así se han quedado un total de 62 alumnos del Instituto Aa Serra de Sant Antoni que esperaban el transporte escolar este lunes por la mañana en sus respectivas paradas. La situación se repitió el pasado viernes, según han informado desde el centro educativo a este diario. Los menores tuvieron que llamar a sus padres para que los llevaran al instituto. Se trata del autobús que sale desde Sant Rafel y que llega a la zona de ses Païsses, donde se encuentra el instituto.
Los alumnos del instituto Quartó de Portmany, que no comparten línea de autobús con Sa Serra, no se vieron afectados.
Desde que el pasado 1 de abril entrara a funcionar la nueva contrata de transporte público en Ibiza, la compañía Alsa, este episodio se ha repetido hasta tres veces. La empresa de transporte, que pronto cumplirá un mes en servicio, pidió disculpa a los usuarios ante los problemas que se han sucedido desde entonces.
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