Alquilan una autocaravana en terreno por 1.300 euros al mes en Ibiza

Un anuncio de alquiler de una autocaravana publicado en una página de Facebook ha generado indignación entre algunos usuarios por el precio solicitado: 1.300 euros mensuales. En la publicación, el anunciante ofrece un “motorhome” en alquiler, “preferentemente en parcela donde se encuentra aparcada”. Según el texto del anuncio, la autocaravana dispone de dos camas dobles, cocina completa con cuatro fuegos, horno y grill, aire acondicionado, ducha y potty, además de “todo lo indispensable para vivir tranquilo”.

El precio fijado para el alquiler es de 1.300 euros al mes, una cantidad que ha provocado comentarios críticos entre los usuarios de la red social. Entre las reacciones al anuncio, algunos internautas han calificado la oferta de “poca vergüenza”. Otro usuario ha escrito: “Sin vergüenza, 1.300 un mes aprovechándote de los trabajadores, Dios permita te llegue una inspección y tengas que vender la caravana pa pagar la multa”.

El anuncio se suma a otros casos que aparecen en redes sociales y portales de internet y choca de bruces con el reciente desalojo del poblado chabolista más grande de Ibiza el pasado martes en sa Joveria.

Precisamente, el Ayuntamiento de Ibiza puso en marcha una ordenanza para impedir que los vehículos estén más de tres días aparcados en el mismo lugar y la instalacion de gálibos en muchos aparcamientos apra evitar la entrada de autocaravanas.

La ley 5/2024 que limita la entrada de vehículos en Ibiza , en vigor desde el 1 de junio, prevé sanciones de entre 10.000 y 30.000 euros a las autocaravanas que no cuenten con una reserva en un camping.