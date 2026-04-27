Las aerolíneas ofrecen diez millones de asientos para viajar a Ibiza este verano

Los mensajes que está lanzando el Govern para limitar el número de turistas que pretenden visitar Balears, sobre todo en temporada alta, no están teniendo ningún efecto en el sector aéreo. Las compañías aéreas tienen previsto ofertar este verano casi 48 millones de plazas para volar a los tres aeropuertos de las islas, desde distintos destinos, lo que supone un incremento de esta oferta que se sitúa en un porcentaje del 2,6%.

Estas previsiones de vuelos las anunció Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, la patronal que representa a la mayoría de compañías de aviaciones que operan en España.

Según las previsiones anunciadas para la campaña de este próximo verano, que va desde el mes de abril hasta octubre, las ofertas para volar crecen en los tres destinos de Balears, aunque con diferente porcentaje. Así, para visitar la isla de Mallorca las aerolíneas tienen previsto ofertar algo más de 33 millones de asientos para volar, lo que supone un aumento de un 2% con respecto a los resultados del año pasado.

Los vuelos para desplazarse este verano a la isla de Ibiza también crecerán, en este caso un 5% sobre el año pasado, ya que las compañías van a lanzar al mercado casi diez millones de plazas en los aviones. En Menorca el aumento de ofertas para viajar se sitúa en un 2,3%, con unconjunto de plazas de avión que suma la cifra de 4,6 millones.

Según anunció el presidente de la patronal ALA, las previsiones de esta próxima temporada de verano siguen la línea que ha marcado el invierno, donde a nivel de toda España alrededor de 140 millones de pasajeros han transitado por los aeropuertos nacionales, lo que representa un 3,7% más que el año anterior.

Los resultados positivos se alcanzan tanto en los vuelos domésticos, como en los traslados desde otros países europeos (que representan el 80% de los trayectos) y en los desplazamientos internacionales.

A pesar de la enorme incertidumbre y preocupación que está provocando el conflicto de Oriente Medio en la economía mundial, las compañías aéreas esperan unos buenos resultados de cara a esta próxima temporada turística. Las aerolíneas han programado en el periodo de seis meses un total de 260 millones de asientos para volar a los distintos aeropuertos nacionales, lo que supone, con respecto al año pasado, un aumento de oferta de un 5,7%.

Sobre el aumento de vuelos con destino a Balears, el presidente de ALA quiso aclarar que ello se debe a que la temporada turística en las islas es mucho más larga que en periodos anteriores, por lo que descarta que este incremento de pasajeros se concentre únicamente en los meses de julio y agosto, como se ha producido en otras épocas.

Javier Gándara mostró la enorme preocupación que sufren las compañías aéreas con respecto a la repercusión que está teniendo, pero sobre todo la que pueda tener en un futuro inmediato, la crisis por el ataque a Irán, que ya está provocando un incremento del precio del combustible. El directivo explicó que las aerolíneas están pagando por el queroseno el doble del precio que se venía abonando antes del conflicto internacional. Mientras que antes se desembolsaba 700 dólares por tonelada de combustible, el coste se ha disparado en estos momentos a 1.400 dólares. Este material representa un tercio de los gastos que tienen que afrontar las compañías aéreas para que sus aviones puedan volar hacia los destinos programados.

Pero a pesar de la incertidumbre que provoca esta crisis internacional, Gándara señaló que la repercusión en España es inferior que en otros países, porque el crudo que procede de Oriente Medio solo representa un 15%. Además, en España existe también la ventaja de que el proceso de refinado, para convertirse en el combustible que consumen los aviones, prácticamente se realiza en las instalaciones repartidas por todo el territorio nacional. Otros países, en cambio, el queroseno lo tienen que importar de otros destinos, lo que supone un aumento del coste.

En busca de zonas seguras

Las compañías también creen que los pasajeros que tenían previsto viajar a los países próximos a la zona de conflicto renunciarán a este destino y buscarán zonas más tranquilas. Y esta seguridad se concentra, sobre todo, en los países europeos, por lo que las previsiones apuntan a que aumente el número de pasajeros que quieran visitar España. Sin embargo, de momento no hay cifras sobre este posible incremento, ya que todo depende del tiempo que se prolongue el conflicto internacional.

El representante de las compañías aéreas aseguró que el suministro para los aviones que despeguen de los aeropuertos españoles a otros países está garantizado y señaló la oportunidad que representa para las comunidades autónomas para proporcionar los productos necesarios para convertir el combustible en queroseno, cuya conversión se realiza precisamente en las instalaciones nacionales. De momento, Balears no destaca en cuanto a la fabricación de estos productos que se pueden convertir en combustible.

El presidente de esta asociación no descarta que los precios de los billetes puedan aumentar en las próximas semanas, pero aclaró que depende de la política de cada compañía. De hecho, ya hay una aerolínea que ha anunciado a los clientes que ya han comprado los asientos que les va a cobrar 15 euros más por cada plaza. En cualquier caso, el dirigente de esta asociación aconsejó a los pasajeros que tienen previsto volar este verano que compren los pasajes cuanto antes, porque si el conflicto internacional se prolonga mucho tiempo y se mantienen los precios altos del combustible, lo más seguro es que los precios para viajar en avión aumenten.