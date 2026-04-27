Abandono de tres gatitos en Ibiza: piden a Sant Josep esterilizaciones urgentes

La Associació de Colònies Felines d’Eivissa (ACFE) ha expresado su "profunda preocupación" tras conocerse el abandono de tres gatitos en una caja junto a unos contenedores en el municipio de Sant Josep. La entidad considera que este caso vuelve a poner sobre la mesa una realidad que las asociaciones de protección animal vienen denunciando desde hace años en Ibiza: la falta de prevención, información pública y esterilización suficiente de gatos comunitarios.

ACFE recuerda que el abandono de animales no es una simple infracción moral o cívica. Según explican, cuando se deja a animales indefensos en condiciones que pueden poner en peligro su vida o integridad, los hechos pueden tener consecuencias penales.

Reclaman un plan CER con presupuesto y calendario

La asociación solicita "una vez más" al Ayuntamiento de Sant Josep y a la concejala responsable de Medio Ambiente y Protección Animal, Felicia Bocú, que se inicie una campaña específica de esterilización de gatos comunitarios mediante el método CER —captura, esterilización y retorno—. ACFE advierte de que la esterilización de animales particulares, aunque necesaria, no es suficiente si no se actúa también sobre las colonias felinas existentes en el municipio.

La entidad insiste en que muchas camadas "aparecen precisamente por la falta de programas estables, intensivos y bien financiados de gestión felina". Según ACFE, "sin esterilización masiva, censo, seguimiento veterinario y coordinación con alimentadoras autorizadas y entidades de protección animal, el problema se repite año tras año. La asociación señala que esta falta de actuación tiene consecuencias directas para los animales más vulnerables, como cachorros abandonados, gatas criando en condiciones de riesgo, animales enfermos y saturación de voluntarias y asociaciones.

Información clara para evitar abandonos

ACFE reclama también campañas de información dirigidas a toda la ciudadanía para explicar, "de forma sencilla y visible, qué hacer al encontrar una camada". Y recuerda que, "si se encuentra una camada en situación de peligro, si los gatitos están abandonados, enfermos, expuestos al frío, al calor, al tráfico, junto a contenedores, o si tras una observación prudente no aparece la madre", se debe informar a la Policía Local del municipio.

La entidad subraya que, en todos los municipios de España, cuando se localiza un animal desamparado o en riesgo, la vía correcta es avisar a la autoridad competente, no abandonar, mover o gestionar la situación de cualquier manera.

La asociación también reclama información pública clara sobre qué hacer al encontrar camadas, gatos enfermos, animales heridos o desamparados, además de la difusión de protocolos sencillos a través de redes sociales municipales, Policía Local, centros educativos, clínicas veterinarias y puntos de atención ciudadana. ACFE solicita asimismo que "se investiguen los hechos conocidos y, si procede, se dé traslado a las autoridades competentes para depurar responsabilidades".

"Desde ACFE llevamos mucho tiempo insistiendo en que la esterilización de gatos comunitarios no puede seguir siendo una medida secundaria. Es una obligación ética y una herramienta imprescindible para evitar sufrimiento", señala la asociación. "Cuando una persona encuentra una camada no puede actuar por impulso ni abandonar a los animales en otro lugar. Debe avisar a la Policía Local para que se active el protocolo correspondiente. La falta de información también genera sufrimiento y puede llevar a cometer delitos", añade ACFE.

La asociación recuerda que las colonias felinas forman parte de la realidad de los municipios y "deben gestionarse con responsabilidad, planificación y respeto a la ley". Desde ACFE insisten en que la prevención del abandono empieza antes de que aparezca una caja con gatitos junto a un contenedor: empieza con esterilización, información, coordinación y voluntad política.