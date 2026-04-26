El promotor Yann Pissenem ya es leyenda de la música electrónica en Ibiza

Gran noche de la industria internacional de la música electrónica internacional en el Teatro Pereyra para nombrar nueva ‘Leyenda’ del International Music Summit (IMS) al empresario, productor, creador de clubs y eventos Yann Pissenem, fundador, creador y presidente de The Night League y Ushuaïa Entertaiment, visionario de proyectos de éxito mundial como Ushuaia Ibiza, Hï Ibiza y UNVRS, entre otros. Pissenem ha contribuido notablemente al éxito del ocio de Ibiza y a la cultura de la música electrónica. Es un excelente deportista, practica el jiu-jitsu y ha conseguido una medalla en el campeonato internacional de Dubái, celebrado recientemente.

La sala del Teatro Pereyra fue acondicionada y decorada para la gala de la tradicional The Legends Dinner, contó con 220 delegados, congresistas, artistas, famosos djs y personalidades ligadas a la industria y algunas ‘leyendas’ anteriores como el empresario Javier Anadón, los promotores Maria May, Juan Arnau Jr. y el dJ Simon Dunmore. Tras el cóctel de bienvenida se sirvió una cena de alta cocina mientras el locutor y dj de BBC Radio One Pete Tong ejercía de maestro de ceremonias, alabando la figura del galardonado por su gran contribución a la música y el entretenimiento, su liderazgo y entregó a Pissenem su galardón de ‘Leyenda IMS 2026’ en un sobrio escenario con un original atril dorado.

Antes de su discurso se proyectaron vídeos de su hermano Romain, los productores David Levy, Cathy Guetta, Maria May y Juan Arnau Jr. de ‘Elrow’; los dj’s Fischer, Armin Van Buuren, Miss Monique, Carl Cox, Jaime Jones, Animal, Black Coffee y Hugel; el empresario Abel Matutes Prats y el famoso actor Will Smith, quienes ensalzaron sus logros artísticos a lo largo de décadas a nivel local e internacional.

"Amo la música desde niño"

Emocionado por el momento Pissenem pronunció un discurso en el que agradeció la distinción del IMS y repasó brevemente su vida y dedicación total a la música y el trabajo: «Amo la música desde niño y toda mi vida ha girado en torno a ella, desde los 17 años no he sabido que es un fin de semana o una fiesta de cumpleaños. Creo en hacer feliz a la gente con la música, si bailan y sonríen estamos haciendo algo bien y si podemos unir a todos hay que celebrarlo. Hay muchos individuos aquí que han hecho Ibiza grande».

También destacó el trabajo de su equipo: «Todo esto es por mi equipo, mi hermano, los artistas y la familia, son la razón de mi vida». Anunció su compromiso con Ibiza: «Es mi casa, el único sitio donde me siento feliz. Ibiza lo es todo para mí y tengo la responsabilidad de proteger a la isla», y lanzó un mensaje de unión y futuro para el sector: «La industria ha hecho cosas increíbles, en producción, visuales y espectáculo, tenemos herramientas y diferentes formas de expresarnos en la pista de baile. Ustedes son de una generación sin móviles pero hay que entender el presente y el futuro. Queremos competir con todos los clubs de la isla y juntos haremos algo fantástico», terminó.