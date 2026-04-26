Un tributo a la labor «valiente e indispensable» de los bomberos de Ibiza

Hace mucho tiempo que los bomberos de Ibiza reclamaban contar con una celebración institucional como la que ya tienen otros cuerpos de seguridad y emergencias de la isla y este domingo por fin han visto cumplido su anhelo con un emotivo acto que ha servido para dar el valor que se merece a su trabajo y, además, homenajear a los bomberos jubilados. La primera Diada Insular de Bombers de Ibiza se ha celebrado este mediodía en el Parque Insular de Bomberos y a ella han asistido, además de casi todos los miembros de este servicio público esencial y sus familias, representantes del Govern, el Consell, los ayuntamientos y de todos los cuerpos y entidades de la isla con los que colaboran habitualmente.

El evento ha arrancado con una ballada de la Colla de Sant Rafel, a la que ha seguido un breve discurso del conseller de Medio Ambiente y Nuevas Tecnologías, Ignacio José Andrés Roselló, responsable del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Consell de Ibiza. «Ha tardado en llegar, pero este domingo se hace un acto de justicia con esta celebración, que pretende reconocer vuestra labor, vuestra dedicación y el servicio que prestáis a la sociedad», ha destacado.

También ha puesto de relieve «el esfuerzo físico y mental» que requiere esta profesión y ha hablado de las nuevas incorporaciones que se han producido en el cuerpo y de las inversiones previstas para mejorar el servicio, como los futuros subparques de Santa Eulària y Sant Josep, que confía en que «sean una realidad» dentro de no mucho tiempo.

Todas las imágenes de la primera diada de los bomberos / J.A Riera

Asimismo, ha aprovechado para dar la bienvenida «a los estudiantes que se están formando para atender emergencias» y decir gracias, «por toda una vida dedicada al servicio y la seguridad de Ibiza», a los nueve bomberos jubilados homenajeados .

Ligeramente nervioso ante su primer discurso institucional, ha comparecido ante el público José Antonio López, jefe de los Bomberos de Ibiza. Lo primero que ha hecho es recordar el «largo camino recorrido» hasta llegar a esta primera Diada Insular de Bombers, con la que, ha subrayado, «se pone en valor esta profesión con la dignidad que corresponde a un servicio público esencial para la sociedad».

Durante muchos años, ha recordado, lo que este cuerpo hacía eran quedadas internas el 8 de marzo, coincidiendo con la festividad de su patrón, San Juan de Dios. Como se solapaba con «el Día Internacional de la Mujer y con las celebraciones de otros gremios», decidieron escoger para la primera celebración institucional otra fecha más próxima al 4 de mayo, Día Internacional del Bombero.

Un año marcado por las danas

Tras dar las gracias al Consell de Ibiza y a todas las personas que han colaborado en que la Diada Insular de Bombers sea una realidad, López ha puesto el acento en la «importancia estratégica de un servicio público» que «protege toda la isla» y ha repasado el trabajo desarrollado en el último año. «Hemos realizado cerca de 1.100 intervenciones entre incendios urbanos, agrícolas, forestales e industriales; rescates en accidentes de tráfico y montaña, así como un importante volumen de asistencias técnicas, salvamentos de animales, inspecciones preventivas y simulacros operativos», ha detallado. Ha destacado, sobre todo, el elevado número de servicios que se llevaron a cabo a consecuencias de las dos danas y las borrascas posteriores que sufrió Ibiza en otoño e invierno.

«La profesión de bombero requiere de una dedicación constante y supone asumir sacrificios personales importantes», ha apuntado antes de resaltar que esta celebración no solo es para los bomberos sino también para sus familias, que «comprenden y apoyan esta vocación de servicio público».

También ha habido palabras de reconocimiento para los bomberos ya retirados, para todos los miembros del servicio y, en especial, para los formadores del curso básico de bomberos y su alumnado. «La formación es una de las herramientas más importantes que tiene cualquier servicio de emergencias para seguir creciendo y mejorando», ha subrayado. Para cerrar su intervención, ha expresado su agradecimiento a los cuerpos y servicios de seguridad y emergencias con los que llevan trabajando «codo con codo a lo largo de estos años».

El evento se realizó en el Parque Insular de Bomberos. / JA RIERA

Homenaje a toda una vida dedicada a trabajar por la seguridad de la isla

Uno de los momentos más emotivos del evento ha sido el homenaje a los bomberos jubilados. Entre aplausos y vítores se han entregado diplomas a José Roig Riera, José Antonio Ribas Marí, Juan Riera Marí, Antonio Sáez Santamaría, Juan Roig Juan, Vicente Rabanal de la Parte y Vicente Roig Colomar. Las ovaciones han continuado con el reconocimiento especial que se ha dedicado a Bruno Roig Ribas, sargento jefe del Parque de Bomberos de Ibiza hasta el año pasado; y a Miguel Sevilla Pérez, jefe del servicio hasta el pasado noviembre.

Sevilla, que ejerció este cargo durante 31 años, ha intervenido brevemente para agradecer el homenaje. Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, ha querido recordar a cuatro compañeros fallecidos: El cabo Julián Camblor Camblor y los bomberos Antonio Tur Ferrer, Bruno Muñoz Román-Hernández y José Luis Covarrubias.

En su discurso, el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz, ha hablado de proyectos como la Escuela Balear de Seguridad, que «se empezará a construir a mediados de año»; del Centro de Coordinación de Emergencias en sa Coma y de la fuerte inversión que se está haciendo para «reforzar el sistema de comunicaciones».

«La labor que hacéis es fundamental para la sociedad», ha remarcado, tras reconocer el mérito y el esfuerzo de un cuerpo que ha trabajado «con muchas deficiencias y carencias».

Los discursos institucionales han concluido con las palabras del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí. «Reunirnos aquí este domingo es una oportunidad para destacar un trabajo que, aunque, a veces, pase desapercibido, es valiente, constante e indispensable para garantizar la seguridad de la isla», ha señalado.

Al hilo de estas palabras, ha hecho mención a la actuación «rápida y solvente» de los bomberos en la explosión de gas que se produjo el pasado martes en un edificio de Vila. «Los bomberos no solo apagan fuegos, sino que encienden esperanza», ha concluido antes de que continuar la celebración con la foto de familia y un piscolabis.