Llama la atención
La rapidez de la investigación sobre la deflagración de gas ocurrida el martes en un edificio de Ibiza, que provocó cuatro heridos graves e importantes daños al inmueble. El informe concluye que la acumulación de gas se produjo por la reforma negligente que se estaba llevando a cabo en las viviendas a cargo de la empresa Uxcar. Según revela, un trabajador se dejó tres conductos de gas sin sellar el día en el que se produjeron los hechos y el escape en uno de ellos fue el que causó el fatal desenlace. El informe de los investigadores viene a confirmar las sospechas de los vecinos, que el mismo martes ya advertían de que las obras que se estaban haciendo eran una «chapuza». Hay que recordar que se trata de vivienda protegida en régimen de alquiler y los trabajos corrían a cargo del Ibavi.
La dura sanción impuesta por la Federación de Fútbol de les Illes Balears al segundo entrenador del Luchador por lanzar un bidón de agua a un árbitro asistente. La FFIB ha impuesto al técnico 20 partidos de suspensión al considerar probada la agresión. Habrá que esperar que sirva para que se trate a los colegiados con el respeto que merecen.
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