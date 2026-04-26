Encuentran una caja con tres gatitos abandonados junto a un contenedor de Ibiza y la policía alerta: “No es un juego, es una vida”

La Policía Local de Sant Josep ha denunciado a través de sus redes sociales el abandono de una caja con tres gatitos negros junto a unos contenedores de basura, a pocos metros del pueblo. El cuerpo municipal ha difundido un vídeo para visibilizar una situación que, según advierte, “no podemos ignorar”.

Desde la Policía Local recuerdan que abandonar un animal no es solo una falta de civismo y empatía, sino que puede llegar a constituir un delito cuando la conducta pone en peligro la vida o la integridad del animal.

“Un animal no es un objeto que se deja cuando molesta”, subrayan en la publicación, en la que insisten en que los animales dependen de las personas para sobrevivir y requieren un compromiso responsable a largo plazo.

Alternativas responsables

La Policía Local recuerda que, en caso de no poder hacerse cargo de un animal, existen alternativas responsables, como contactar con protectoras, asociaciones o servicios municipales.

El mensaje difundido por el cuerpo municipal incide en tres ideas principales: adoptar es un compromiso a largo plazo, abandonar tiene consecuencias legales y la responsabilidad individual puede salvar vidas.

“Entre todos podemos construir un municipio más respetuoso y seguro para todos, también para ellos”, concluye la Policía Local en su llamamiento, que acompaña con el lema: “No es un juego, es una vida”.