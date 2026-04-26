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Empieza el verano en Can Bonet

Empieza el verano en Can Bonet | A.V. CAN BONET

Empieza el verano en Can Bonet | A.V. CAN BONET

Los vecinos del barrio de Can Bonet se encontraron ayer con una larga cola de taxis y furgonetas que transportaban a personas que acudieron al opening del 528 Ibiza. Lo triste es que no se puede decir que sea una sorpresa, ya que estas imágenes se suceden año tras año ante la indignación de los vecinos.

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