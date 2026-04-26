El 60% de los hoteles de Ibiza abre este fin de semana coincidiendo con la apertura de las discotecas

La apertura oficial de la temporada en Ibiza la marcaban hasta hace unos años los hoteles, que tenían como costumbre adelantar su puesta en marcha en Semana Santa si caía cerca de mayo, o fijarla entonces en el inicio de ese mes, para lo que queda todavía una semana. Pero todo cambia y el turismo no es ajeno a estos vaivenes. En el caso de la isla de Ibiza (Formentera sigue su propio ritmo), provocados por las discotecas, para bien y para mal. Sus mundialmente famosas fiestas de apertura, los openings, marcan ya el calendario para gran parte del resto del sector servicios en las islas.

Los templos del ocio nocturno ibicencos, la envidia de muchos otros destinos nacionales e internacionales, tienen este fin de semana una cita importante en muchos casos. Este viernes estaba prevista la apertura de la temporada en Pacha; el sábado, en Hï Ibiza y el domingo, en Ushuaïa Ibiza y UNVRS. El lunes le toca el turno a DC10. Amnesia se desmarca y deja su opening para el sábado 9 de mayo.

Algo más de la mitad

Como consecuencia de estos eventos, la Federación Empresarial Hoteleras de Ibiza y Formentera (Fehif) calcula que este fin de semana se pondrán en marcha entre el 55 y el 60% de los establecimientos de alojamiento de la isla.

El porcentaje varía si se analiza el comportamiento del sector desde el punto de vista de las plazas hoteleras, que en Ibiza son alrededor de 80.000. El gerente de la patronal que agrupa a gran parte de las cadenas hoteleras de las Pitiusas (Vibra Hotels, que tiene el mayor número de establecimientos y camas en Ibiza, y Palladium Hotel Group, de Grupo Empresas Matutes, abandonaron la Fehif en enero y el año pasado, respectivamente), calcula que entre el viernes y este domingo estará disponible un número inferior de plazas. Esto se debe a que los hoteles que abren ahora no son los de mayor capacidad, apunta Sendino. El porcentaje, por lo tanto, se situará en torno al 45 y el 50% del total de las 80.000 plazas.

Precios «estabilizados» Preguntado por si esta temporada de verano se contemplan subidas en el precio de las habitaciones, como otros años, el gerente de los hoteleros no cree que los empresarios apuesten por fuertes incrementos. Para esta cuestión, Manuel Sendino es lacónico: habrá «estabilización» en las tarifas. En cualquier caso, todo dependerá, como es lógico, de la evolución de la demanda pero, de nuevo, del desarrollo del conflicto bélico que han provocado Israel y Estados Unidos al atacar Irán, desde los primeros bombardeos el 28 de febrero pasado. Los expertos consideran que aunque esta guerra finalizara en unos días, sus efectos se notarían de igual modo. Pero advierten de que las consecuencias pueden ser severas si se prolonga uno o dos meses más. El estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del petróleo y del gas natural licuado que consume el planeta, sigue bloqueado.

En cuanto al nivel de ocupación de los establecimientos hoteleros que apuesten por iniciar el verano este fin de semana, el gerente de la Fehif estima que será «bueno, sobre todo para los que estén en Platja d’en Bossa», donde se encuentran dos de las principales discotecas: Ushuaïa y Hï Ibiza.

Bajón en mayo

Superados estos tres primeros días de fuerte actividad como consecuencia de los openings, el sector hotelero espera un «ligero bajón» en la venta de camas, que estará «al ralentí», para la próxima semana de final de abril y comienzo de mayo. A partir de entonces, la ocupación irá mejorando y completándose «de manera progresiva» hasta alcanzar el fin de semana del sábado 2 y domingo 3 de mayo el 95% de apertura de establecimientos de cara a este verano.

Pero todo está condicionado por el escenario internacional. Cada año asoma una amenaza en el horizonte del turismo pitiuso, pero en esta ocasión es más preocupante porque puede influir en los vuelos programados hacia Ibiza al quedarse las aerolíneas sin queroseno suficiente.

Sendino en principio elude pronunciarse sobre esta cuestión («no solemos hablar de cosas en las que no podemos intervenir»), pero luego reconoce que la guerra provocada por Estados Unidos e Israel contra Irán, arroja una sombra de «incertidumbre» porque es «incontrolable».

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En cualquier caso, y como sucede con todos los destinos del Mediterráneo occidental, Ibiza y Formentera son destinos destinos «refugio» en estos casos.