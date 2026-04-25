Una senda artística en Ibiza que lleva a la Fundación Vicente Ferrer

En Vara de Rey todos arriman el hombro en el montaje de la exposición colectiva ‘Soperes i paraigües’, que ha comenzado a las diez de la mañana. Dirige la operación Antoni Torres Martorell, cabeza visible de Art amb B y uno de los comisarios de la tercera edición de la Ruta d’Art d’Eivissa junto a Marina Sanmartín, Antònia Torres y Joana María Adillón, que también está esta mañana en el céntrico paseo de Vila. Han acudido a echarles una mano algunos de los artistas de esta muestra, como Ángel Zabala, Begoña Gorrotxategi y Zulema Bagur; familiares; miembros de la Fundación Vicente Ferrer, como la delegada en Balears, Isabel Pizá; y la jefa del departamento de Cultura del Govern, Catalina Ferrando.

«Esto solo es una pequeña parte, pero el montaje en sí de toda la Ruta d’ Art es enorme», explica Torres al respecto de la organización de esta iniciativa de tres días que arrancó el viernes, en la que participan con sus creaciones más de 150 artistas, mayoritariamente de Balears. El proyecto, recuerda, cuenta con respaldo, entre otros, del Govern y del Consell y el Ayuntamiento de Ibiza.

Los viandantes más curiosos se detienen a observar la escena, preguntándose extrañados qué hace esa gente colocando originales vasijas de barro en el parterre y colgando llamativos paraguas de cuerdas suspendidas entre los árboles. El objetivo de la Ruta d’Art y, en concreto, de esta exposición es precisamente ese, acercar el arte contemporáneo al ciudadano de a pie y, además, demostrar que cualquier objeto cotidiano se puede transformar en una obra maestra si pasa por las manos de un artista.

Las soperas y paraguas que se exhiben en Vara de Rey son obras de 56 creadores. «La mitad de ellos son de las Pitiusas», apunta el representante de Art amb B, la entidad que, junto a la Fundació Baleària, impulsa este itinerario artístico por distintos enclaves emblemáticos de la ciudad.

Detalle de las soperas expuestas en Vara de Rey hasta este domingo. / Toni Escobar

Entre los protagonistas de esta muestra al aire libre, está Luisa Tur, que pasa por s’Alamera y se detiene a hablar con Torres. «Esa olla y ese paraguas con motivos de calles de Ibiza y de buganvillas los he hecho yo», comenta tras admitir que le «da corte» exponer. «Aquí me he animado porque se hace por una buena causa», dice.

Además de todas estas piezas intervenidas artísticamente, se han colocado en la misma zona del paseo tres obras de Zabala hechas con malla de alambre. Una representa a tres pequeñas jugando; otra , a una niña con una cabrita; y la tercera, a un niño haciendo rodar un aro. El creador de origen murciano se ha inspirado en niños reales de Nepal y de la India para hacer estas esculturas, como se puede comprobar con el código QR colocado junto a cada una de ellas.

Asimismo, se ha instalado una mesa en la que se pueden adquirir obras gráficas y pequeñas esculturas de distintos creadores, buena parte de ellos de las Pitiusas; y objetos artesanales. Todo lo que se recaude con su venta se destinará a Proyecto Hombre y a la Fundación Vicente Ferrer, que tiene un especial protagonismo en esta tercera edición de la Ruta d’Art. El motivo, explica el comisario, es que se cumplen cinco años de ‘Mata Ombres’, el proyecto solidario impulsado en la India por esta ONG y el colectivo Art Amb B.

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‘Veus del Sud’

La labor que desarrolla la Fundación Vicente Ferrer en la India y Nepal es precisamente la fuente de inspiración de la muestra ‘Veus del Sud’, de Maria Antònia Barceló, que se inaugura a las once en el Casino des Moll, en el marco de la Ruta d’Art. Se trata de una muestra itinerante que «se estrena en Ibiza».

La artista mallorquina, que expone por primera vez en la isla, ha querido «dar voz» con este proyecto a historias reales de niñas de la India y Nepal como Aparna, Renuka o Anitha, a las que ha conocido a través de la información proporcionada por la ONG. «Estos cinco cuadros en los que he recurrido al collage, la pintura acrílica y la fotografía, plasman los miedos, penurias y sueños de estas pequeñas», explica. «Maria Antònia Barceló ha conseguido ensalzar lo bello y plasmar la dignidad que tienen estas niñas a pesar de vivir en un entorno desfavorecido», resalta Pizá durante la apertura de la exposición , que se podrá visitar hasta este domingo de 10 a 14 horas.

Parte de la muestra colectiva ‘Mata Ombres punt i seguit’, en es Polvorí. / M.A.

‘Mata Ombres punt i seguit’

En dos tandas, entre la doce y la doce y media, se inaugura ‘Mata Ombres punt i seguit’, que se reparte en dos espacios: es Polvorí y el Refectori del Ayuntamiento de Ibiza. En este caso se trata de una exposición colectiva en la que figuran obras de más de una veintena de artistas: Jaime Roig de Diego, Carmen Ruano, Untaltoni, Marga Guasch, Xisco Ramis, Ana Uceda, Álvaro Mendoza, Carlos Cerdà, Alba Garrido, Toni Salom, Marga Juan, Diana Bustamante, Lina Andiñach, Matilde Hernández, Aphon Hengcharoen, Ángel Zabala, Vicent Ferrer Barbany, Patricia Boned, Ximo Canet, Carmen Liberal y Bonet Vallribera. Todos ellos participaron en 2023 en la residencia artística del proyecto ‘Mata Ombres’ en la sede de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur (India) y sus creaciones son fruto de la experiencia que vivieron allí. Gracias a esta iniciativa, resalta Pizá, se han podido hacer ocho escuelas en la zona y proyectos educativos en Nepal. «Es fantástico tener voz a través del arte», afirma.

Foto de familia en el Refectori del Ayuntamiento de Ibiza. / M.A.

Como sugiere el título de la muestra, abierta hasta el 23 de mayo, y como confirma Torres, la fructífera colaboración entre Art amb B y la Fundación Vicente Ferrer va a continuar, aunque todavía no está claro si con el mismo nombre y formato que el proyecto solidario y creativo ‘Mata Ombres’.