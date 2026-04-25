Multazo de 167.000 euros a un centro deportivo con pistas de pádel ilegales denunciado desde hace años por los vecinos de Santa Eulària

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha impuesto una multa de 167.155 euros a Punt Groc, un centro deportivo situado en el barrio de Can Frígolas, cerca del campo municipal de fútbol, por una ampliación no autorizada de sus instalaciones. Además, ha dictaminado la clausura definitiva de todas aquellas partes de la actividad ampliadas o modificadas que no se ajusten a la licencia original, es decir, algunas de las pistas de pádel que no formaban parte del proyecto original y que fueron construidas a posteriori.

La sanción llega casi cuatro años después de que los vecinos, hartos de las molestias generadas por las pistas de pádel pegadas a sus viviendas, tanto de ruidos como lumínicas, cursaran la primera denuncia al Ayuntamiento de Santa Eulària. Esa primera reclamación, a la que ha tenido acceso Diario de Ibiza, llegó el 23 de junio de 2022 y, al igual que las que siguieron, contó con la firma de casi 50 vecinos de la zona.

"A raíz de diversas denuncias recogidas sobre el centro deportivo Punt Groc, se llevó a cabo una inspección de la actividad, tras la cual se incoó un expediente sancionador en materia de actividades. En el marco de este expediente, con fecha 28 de enero de 2026 se dictó resolución por la que se sanciona a la propiedad de la actividad deportiva por la realización de ampliaciones y modificaciones más allá de lo originalmente autorizado, sin disponer del correspondiente título habilitante, lo que constituye una infracción muy grave. Asimismo, se ha impuesto una sanción por una infracción leve por no presentar in situ la correspondiente póliza de responsabilidad civil", detallan fuentes municipales a pregunta de este rotativo.

Sin embargo, la sanción municipal todavía no es firme en vía administrativa, ya que los responsables del dentro deportivo han presentado un recurso potestativo de reposición. "Dicho recurso está previsto que sea resuelto en las próximas semanas", puntualizan desde el Consistorio.

En cualquier caso, los vecinos han acogido con satisfacción esta cuantiosa multa, puesto que es la primera buena noticia que reciben respecto a un tema que les lleva torturando desde hace años, cuando se produjo esa ampliación ilegal de las pistas de pádel. La pista más cercana a su domicilio fue clausurada el pasado martes y ha desaparecido de la página de internet donde se pueden realizar las reservas del centro deportivo.

Problemas médicos

"A las 9 ya empiezan a darle a la pelota. Y luego llega alguno que es más escandaloso, empieza a pegar gritos porque pierde, gritos porque gana, y estás todo el día así. Lo sufrimos siempre entre semana y, encima, los fines de semana, más ruido todavía. No puedes estar tranquilo en la terraza de tu casa. Y en verano, con el calor que hace, tienes que abrir las ventanas. Pero si las abres, no puedes descansar", cuenta uno de los impulsores de la primera denuncia de 2022.

La cercanía de su terraza con las pistas de pádel, que están prácticamente pegadas a su terreno, ha provocado incluso problemas de salud en su familia, ya que tanto su mujer como uno de sus hijos han sufrido episodios de ansiedad provocados por la imposibilidad de descansar adecuadamente. Al principio, los vecinos intentaron resolver el asunto con diálogo y se acercaron a los responsables de Punt Groc para ver si podían encontrar una solución, pero se encontraron con un portazo: "Me dijeron que no había nada que hablar y que iban a seguir haciendo lo mismo".

Al ruido y los gritos de los jugadores se unía tener que soportar la potente iluminación de los focos de las pistas. "Los focos de la luz apuntan a la fachadas de las casas y hay veces que no los apagan en toda la noche", reclamaban en la primera denuncia, donde también alertaban de los "temblores en el suelo" de sus casas que producían las clases de crossfit o las molestias causadas en verano con la escuela de verano, cuyos altavoces también generaban "gran estrés y molestias".

Además, la mujer recuerda que también tuvieron "una bronquita estupenda" por el tema de los horarios, ya que antes se podían reservar pistas "las 24 horas del día", aunque este contratiempo sí que se había solucionado ya. "Yo recuerdo haber grabado a gente jugando al pádel a las tres de la madrugada. Es un sinvivir. A mí ahora me han diagnosticado un problema de tiroides y me han dicho que seguramente es por el tema de la ansiedad", lamenta.