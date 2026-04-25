Sabor a producto de Ibiza y recuerdo a Jaume Marí 'Rieró': "El alma mater de Sant Vicent de sa Cala"

La tercera edición de la Fira des Peix de Sant Vicent de sa Cala es diferente a las anteriores y a todas las que se han celebrado hasta ahora en la isla. No solo por contar con más concursantes o un sol reluciente, sino también porque rinde homenaje a quien dejó una impronta inolvidable en este lugar tan apreciado y querido de la isla. Todos los puestos, todas las personas que lo visitan, se encuentran en un paseo marítimo que desde este sábado tiene otro nombre, el de una persona que dejó huella y cuyo recuerdo emociona a familiares y amigos.

Jaume Marí Marí, Rieró, (1952-2025), fue un hombre muy querido allí donde pisó. Concejal de Turismo del Ayuntamiento de Sant Joan durante más de 15 años, propietario del restaurante Can Gat en sa Cala, «dedicó su vida a este rinconcito», destaca Tania Marí, alcaldesa de Sant Joan, antes de ceder su micrófono al presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, porque la emoción le impide pronunciar muchas palabras. Los sentimientos están a flor de piel y no son pocos quienes tratan de secarse las lágrimas antes de que se muestre una placa que vinculará la existencia de Rieró al lugar que tanto cuidó.

«Fue el alma mater de Sa Cala. Este paseo, este pueblo... No se entenderían sin su dedicación y estima. Fue un hombre siempre preocupado y ocupado por sus vecinos y este rincón tan bonito de la isla», añade el presidente del Consell, antes de concluir: «Ojalá pudiera estar entre nosotros y disfrutar de esta fira y de este ambiente».

La última ‘fira’, en «la otra punta del mundo»

La nostalgia se difumina al ritmo de la colla de Labritja o el del grupo ibicenco Esta Me La Sé, que desde poco antes de las 13 horas rememora algunos de los éxitos del 2000. En esta atmósfera también hay hueco para los primeros turistas de la temporada, cuyos torsos al aire y mojitos de sabores desentonan con las capas de falda de las payesas y las cervezas que aguantan los ibicencos en sus manos. Este es el último momento del año para apreciar esta llamativa simbiosis, porque esta feria gastronómica es la última antes de que Ibiza entre de lleno en su versión más veraniega.

Podría, incluso, considerarse que este momento queda inaugurado —o despedido— por un ibicenco que pronuncia «excuse me» cuando pide a una pareja extranjera que le abra paso en un tramo que se empieza a abarrotar; o cuando una joven española opina sobre «el atardecer que debe verse desde aquí», al tiempo que alguien le corrige que en sa Cala no: «Aquí lo que se ve es el amanecer. Es como estar en la otra punta del mundo...».

«Esperamos que la temporada vaya muy bien, pero ya echamos de menos la tranquilidad», se animan a bromear Carmen Ribas, Carmen Ventura y Fina Serra, que se presentan por primera vez a esta feria gastronómica como ‘Es gerrets de Sant Jordi’. Según indica su nombre, son del pueblo de Ibiza que está ahora en fiestas y su plato estrella será el gerret torrat, del que cuentan con 12 kilos y medio. Además, han traído cocas de gató y greixonera.

También es la primera vez que participa la familia del restaurante Can Miquel des Port, que ha puesto en marcha sus fogones para preparar una o varias fideuà: «Este año nos hemos ido animando entre unos y otros», explica Laura García, que se suma al cariñoso recuerdo de Rieró, a quien conocía «de toda la vida».

En memoria del «impulsor» de sa Cala

«Era una persona muy querida aquí y ha sido uno de los impulsores de sa Cala y esta manera de reconocer su labor es más que merecida», señalan desde ‘Sa Colla Gourmet’ (antes de saber que resultarán ganadores del día). Lo conseguirán con su plato creado a base de ocho kilos de ratjada y pimiento verde, cebolla, ajos y tomate, todo de kilómetro cero, porque afirman que hay que reivindicar el producto local.

Este tipo de alimentos también forman parte del plato de ‘Sardinas locas’, en el que María Belén pela patatas para preparar una ensalada payesa como la que ya fue su plato del año pasado. «Formamos parte de la asociación de vecinos y solo venimos a disfrutar al pueblo», resalta Lautaro Retondo, que conoció a Rieró: «Él me contrató hace más de 20 años, era una persona muy influyente en la cala», recuerda.

No muy lejos de la placa que rinde homenaje al antiguo concejal, el equipo ‘Nuna’ trabaja en su falso gunkan, una forma de sushi que moldea el arroz en forma ovalada. Para rellenarlo, cuentan con cuatro o cinco kilos de corva y cherna que complementarán con aguacate y mayonesa kimchi o salsa teriyaki. María del Carmen Arillo Castaño detalla que su grupo es experto en fires y, de hecho, ganaron esta misma el año pasado. Además de que les encanta participar para «hacer pueblo», asegura que les ayuda a dar a conocer su restaurante, que tiene el mismo nombre y se encuentra en Santa Eulària.

El grupo ‘Los pichones’ también acostumbra a no perderse ninguna feria gastronómica y, en esta ocasión, prepara 50 kilos de arroz y siete de fideuà para deleitar el paladar de su público. «Nos gusta pasar el día a gusto, cocinar y encontrarnos con gente nueva», destaca su cabecilla, Rafel Roselló.

Saborear platos típicos

En esta descripción, por ejemplo, podrían encajar los hermanos Uribe, que vienen desde el País Vasco con dos amigos. Están en Ibiza por primera vez y, como apasionados del buen comer, mencionan que aquí ya han probado un «plato típico»: el bullit de peix, que les gustó mucho. Ahora, avanzan que tratarán de probar otro: «Ese que tenéis aquí que se parece a una sardina», confirman.

En el caso de Berta y Vicente, un matrimonio valenciano que frecuenta la isla, tienen claros sus platos favoritos: la frita de polp y la de calamar. Sobre qué paella consideran mejor, quizá sea mejor no preguntar.