El álbum
¿Es aquí la parada? Misterios insondables del autobús en Ibiza
Ni un solo cartel que indique, no ya qué líneas paran, sino siquiera que en esa marquesina sigue habiendo una parada de autobús. Eso es lo que se han estado encontrando los usuarios del servicio, y los primeros turistas, en la avenida Pere Matutes Noguera, 49, al inicio de Platja d’en Bossa. La falta de tiempo no parece una excusa válida: la foto fue captada el miércoles, tres semanas después de que la nueva contrata se pusiera en marcha.
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