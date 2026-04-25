El ‘opening party’ para reivindicar el mundo rural de Ibiza

Tan solo han pasado cuatro meses y medio desde que Santa Gertrudis inauguró la Fira Rural de Fruitera, una iniciativa de su colla de ball pagès para reivindicar y difundir las tradiciones agrarias de la isla. El éxito de la convocatoria garantizaba su continuidad, pero sorprende que haya tardado tan poco en volver a desplegar todo el montaje que hay detrás. No es que vayan a repetirse varias ediciones al año, simplemente es un movimiento estratégico.

«Como tuvo lugar solo una semana antes de Navidad, cuando hay actividades en todas partes, muchos artesanos que querían participar no pudieron venir», recuerda José Planells, Murtera, el presidente del Grup de Balls Tradicionals de Santa Gertrudis. Así que, a partir de este año, el evento queda marcado en el calendario, de manera fija, para el último fin de semana de abril.

El cambio de fecha se nota de primeras con un aumento de la oferta, con hasta 80 puestos frente a los 60 del pasado mes de diciembre. Además, al coincidir con el inicio de la temporada, destaca que abundan más los turistas que los locales, al menos poco antes del mediodía del sábado.

Un grupo de artesanas en la plaza de la iglesia de Santa Gertrudis. / J.A.Riera

La artesana espardenyera Isabel Prats, una de las que ahora se ha sumado a la feria, agradece el perfil de turista que va recorriendo el centro de Santa Gertrudis. «Se interesan mucho por la artesanía tradicional y gastan bastante, no como el que tenemos en Sant Antoni», sentencia.

Ella puede dar buena fe de esta curiosidad de los visitantes foráneos: aún quedan diez minutos para que se inaugure la feria y ya ha vendido dos pares de espardenyes calades, el calzado que las mujeres de campo llevaban a diario. «Las de vestir, que son las que se llevan en las colles de ball pagès, son las de morret, con la punta cerrada», precisa.

Otra de las novedades es la presencia de animales de razas autóctonas, una muestra que se canceló en diciembre a causa de las restricciones impuestas por la peste porcina africana y la lengua azul. Una vez libres de riesgo de contagios, la Federació Pitiüsa de Races Autòctones ha podido ocupar su espacio en el aparcamiento de detrás de la iglesia.

Evidentemente, este rincón se convierte de inmediato en el preferido de los niños, que, tras observar conejos, cabras y ovejas, acaban todos apiñados frente a una jaula: allí gruñen y corretean dos pequeños ejemplares de porc negre.

Tampoco falta a esta cita la Associació de Criadors de Ca Eivissenc, con una jauría compuesta solo por hembras. «Si traemos a los machos, tienen el instinto de ir marcando el territorio», precisa el presidente de la entidad, Toni Serra, Peixet.

A diferencia del resto de razas autóctonas, el podenco ibicenco, con unos 400 ejemplares en la isla, no sufre riesgo de extinción. Además, goza de considerable presencia y prestigio en la Península: en el reciente campeonato de España de caza con ca eivissenc, celebrado en Tébar (Cuenca), se reunieron más de 300 participantes.

Volver al campo

En el área dedicada a la agricultura, destaca una carpa con herramientas antiguas, con arados romanos, carros de madera, guadañas o básculas de la posguerra. Estas reliquias contrastan con la exposición de maquinaria que ocupa el espacio central del aparcamiento. Junto al puesto de la cooperativa Agroeivissa, uno de sus socios, Pep Ripoll, observa con interés las últimas novedades en tractores.

Sin proponérselo, Ripoll personifica como nadie el espíritu con el que nació esta feria. Ahora se dedica a cultivar melones, sandías, patatas o tomate cherry, un cambio que no deja de sorprender a quien lo conoce por sus casi tres décadas en el mítico bar De Miedo del puerto de Vila, que cambió de manos hace cinco años.

«He ganado muchísimo en calidad de vida», explica Ripoll de su nueva vida como pagès en Can Cosmi, en Sant Llorenç. De ahí que, en su otra faceta como cantautor, su nombre artístico sea Pep Còsmic i Es Verros de Balàfia.