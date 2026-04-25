Muere el exjugador de la SD Ibiza, Ángel Sánchez
El exfutbolista ha fallecido a los 49 años
E.Press
El exfutbolista Ángel Sánchez Armas, exjugador SD Ibiza, falleció el viernes a los 49 años.
El de Las Palmas de Gran Canaria inició su etapa en el conjunto amarillo en la temporada 1996-97 y debutó en un partido de Segunda División contra el CD Toledo el 15 de junio de 1997. Defendió la camiseta del cuadro grancanario en 33 ocasiones en diferentes temporadas -1996-97, 1998-99, 2002-03 y 2003-04-, con más de 1.300 minutos disputados. También militó en la SD Ibiza, Lanzarote, Vecindario, Universidad, Ibiza y L'Hospitalet.
Tras colgar las botas como jugador profesional, Ángel Sánchez inició su trayectoria como entrenador, uniéndose al proyecto de Las Palmas C en regional preferente en la temporada 2016-17, con Álex Castro como ayudante, tras su paso por la UD San Antonio. En su etapa en el banquillo amarillo logró el ascenso a Tercera División.
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