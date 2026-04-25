Mariano Juan

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Menores migrantes hacia las islas

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La ministra de Juventud e Infancia admite que «no tiene» sentido enviar a Balears más menores migrantes no acompañados.

Demasiada confianza con los buses

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El conseller reconoce que «pecaron de confiados» al dar por hecho que Alsa implementaría tareas informativas sobre las nuevas líneas.

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