Llama la atención: El elevado desembolso que supondrá para los propietarios del solar el desalojo del asentamiento de chabolas más grande de Ibiza
El elevado desembolso que deberá llevar a cabo la propiedad del terreno de sa Joveria que hasta el pasado martes albergaba el mayor asentamiento de chabolas de Ibiza. La familia ibicenca y las dos empresas que adquirieron la mitad del solar afrontan unos costes (si los pagan de manera solidaria) que podrían superar los 200.000 euros. Han sido diez años de okupación de un solar situado a las puertas de la capital y que llegó a albergar a más de medio millar de personas. Los dueños han iniciado ya el vallado del perímetro (el solar tiene alrededor de 129.000 metros cuadrados) y ararán el suelo para evitar que se instalen nuevas infraviviendas. Uno de los trabajos más costosos es la retirada y tratamiento de las toneladas de basura que recogerán.
Que el proyecto de reforma que se estaba acometiendo en el edificio del Ibavi de es Putxet, en Ibiza, donde el pasado martes se produjo una explosión, contemple la retirada completa de toda la instalación de gas. Precisamente, la investigación policial se centra en un escape durante los trabajos como causa más probable de la deflagración que provocó cuatro heridos graves.
- El misterioso viaje de Aitana y Plex a Ibiza: jet de 14.000 euros y parada en una clínica privada de la isla
- El Consell introduce los primeros cambios en las líneas de bus de Ibiza
- Un accidente devuelve al siglo pasado a los vecinos del norte de Ibiza durante ocho horas
- El chiringuito más codiciado de Ibiza ya tiene dueños
- Un helicóptero sobrevuela 'muy bajo' el norte de Ibiza: 'Alguna de las veces pasaba tan cerca que daba miedo
- El Consell de Ibiza multará a la empresa de los autobuses de la isla por su pésima información: “Hemos pecado de confiados con Alsa”
- El día después de la explosión de un edificio en Ibiza: las obras de eficiencia energética en el punto de mira y dos heridos en la unidad de Grandes Quemados de Valencia
- Un narcotraficante capturado en Ibiza cuando los agentes se hicieron pasar por repartidores afrontará siete años de cárcel: el TSJB confirma la condena