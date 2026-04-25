Una jornada en Ibiza para demostrar que las gobernantas de hotel "no son invisibles"

La experta en formación y consultoría en housekeeping hotelero Sandra Martínez participó este viernes en Ibiza en una jornada impulsada por NetIbiza y dirigida a gobernantas de hotel y equipos de housekeeping, bajo el lema ‘Extraordinarias, no invisibles’. El encuentro, celebrado en Invisa Hotel Es Pla, reunió a más de 80 profesionales del sector con el objetivo de reconocer el valor de un trabajo esencial en la excelencia hotelera.

Martínez destacó que la cita fue "mucho más allá de una ponencia" y la definió como "un espacio para reconocer, visibilizar y recordar a las asistentes que no son invisibles, que son perfectamente extraordinarias y que su trabajo es esencial en el ámbito de la excelencia hotelera".

La jornada, conducida por la periodista y CEO de Imam Comunicación, Montse Monsalve, incluyó formación, asesoramiento y un espacio de networking entre las asistentes. La iniciativa fue promovida por la empresa ibicenca NetIbiza, especializada en ofrecer un servicio completo en el ámbito de la limpieza, desde el producto hasta el asesoramiento, la formación y la protección.

"No hay limpieza sin personas"

El gerente de NetIbiza, Joan Guasch, explicó que el evento nació con la voluntad de reivindicar "la cercanía de las personas" en un mundo cada vez más centrado en el producto y en una distribución impersonal, a un clic de distancia. Guasch incidió en la necesidad de dar valor al colectivo de gobernantas y camareras de piso, a quienes definió como "el punto de unión entre la operativa diaria de cualquier proceso de limpieza". En este sentido, subrayó que "nunca se valora lo suficiente su presencia, pero sí que se critica su ausencia".

Joan Guasch, gerente de NetIbiza en plena charla / Juan Carlos Florez

El gerente de NetIbiza remarcó además que, para la empresa, "no hay limpieza sin personas". "Da igual la innovación, la tecnología o los avances, sin ellas no hay nada", afirmó durante su intervención. Sandra Martínez, considerada una de las mayores expertas nacionales en housekeeping hotelero y con 25 años de experiencia liderando equipos, centró su ponencia en la importancia de visibilizar el papel de estas profesionales dentro del funcionamiento hotelero. Según explicó, "hoy más que nunca hacen falta encuentros así para visibilizar un trabajo imprescindible que muchas veces pasa desapercibido".

La consultora, formadora, mentora y coach, que además representa a la Asociación de Gobernantas de España en Baleares como vocal, señaló que hablar de housekeeping permite generar "reconocimiento, engagement" y reforzar "la autoestima profesional de quienes forman parte de este colectivo".

Martínez también destacó el carácter singular de la cita, al estar diseñada específicamente para profesionales del sector. "Hay muy pocos encuentros así en España, y eso lo convierte en un espacio de muchísimo valor", apuntó. Según añadió, las asistentes pudieron sentirse protagonistas, compartir experiencias, aprender y comprobar que "no están solas".

Salud postural y bienestar en el trabajo diario

Durante la jornada también intervino la fundadora de DBalance Ibiza, Tamara Domínguez, quien ofreció consejos de salud postural orientados a gobernantas y profesionales del ámbito hotelero. Domínguez llevó a cabo ejercicios de estiramiento y reactivación de zonas como los hombros y las caderas, además de enseñar a las asistentes a trabajar con cintas elásticas para activar la zona lumbar. Según explicó, se trata de "un primer paso muy factible y esencial para estimular el cuerpo y la estructura corporal". La fundadora de DBalance Ibiza recomendó incorporar movilidad articular, especialmente en columna vertebral, hombros y caderas, para evitar rigideces.

Tamara Domínguez, fundadora de DBalance Ibiza, durante su intervención. / Juan Carlos Florez

También remarcó la importancia de reservar un espacio diario al trabajo consciente de fuerza, ya sea mediante pilates, entrenamiento con pesas, cintas elásticas o ejercicios con el propio cuerpo, siempre bajo la supervisión de profesionales. El encuentro tuvo una gran acogida y concluyó con un sorteo de regalos y un cóctel en el que las participantes pudieron compartir experiencias y conocer los avances de la empresa en la mejora de la funcionalidad y el trabajo de estas profesionales del sector.