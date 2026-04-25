Ibiza reduce en más de 6.000 pacientes la lista de espera para ver al especialista
El grupo de personas que esperan más de 60 días para una consulta se ha disminuido a la mitad, un 51,8%
El Área de Salud de Ibiza y Formentera continua la adecuación de la lista de espera de consultas externas y registra en abril una bajada del 39,11% respecto al inicio de la legislatura.
Según ha informado en un comunicado de prensa, en julio de 2023 se acumulaban 15.576 personas a la espera de una cita con el especialista, cifra que ha experimentado una reducción de 6.093 personas y en abril de 2025 se contabilizan 9.483 personas.
La demora media también ha mejorado, en este caso con una bajada del 28,36%, y ha pasado de los 112,02 días de media que se registraban en julio de 2023 a los 80,25 días de demora media de abril de 2026, es decir que los pacientes de Ibiza esperan 32 días menos que en julio de 2023 para una consulta con el especialista.
En el tramo de más de 60 días de demora la bajada es aún más acusada y baja más de la mitad, exactamente un 51,88%. A comienzos de legislatura se contabilizaban 9.622 personas en este tramo de más de dos meses de demora media y actualmente este grupo lo forman 4.630 personas, casi 5.000 personas menos.
Para el director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, «incrementar la actividad ordinaria, la actividad extraordinaria y las derivaciones a la privada nos permite seguir en esta tendencia de bajada constante y nos permite ser optimistas en el ritmo de decrecimiento de las listas de espera a corto plazo».
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