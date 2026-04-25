El ibicenco Izan Llunas se convierte en Justin Bieber en 'Tu cara me suena'

El ibicenco Izan Llunas fue uno de los protagonistas de la tercera gala de Tu cara me suena, el programa de Antena 3 que se emite desde Madrid. El cantante y actor participó como invitado en el formato y debutó sobre el escenario convertido en Justin Bieber. Para la actuación, Llunas interpretó el conocido tema 'Sorry', uno de los grandes éxitos del artista canadiense. El joven apareció caracterizado para la ocasión, con un cambio de imagen incluido: se le pudo ver con el pelo rubio, como parte de la imitación de Bieber.

Antes de la emisión, el propio Izan Llunas compartió en sus historias de Instagram una publicación en la que se adelantaba que interpretaría a Justin Bieber en el programa, y luego subió otra foto preguntando a sus seguidores: "¿Ya has visto la actuación?".

Historia de Intagram de Izan Llunas después de su actuación en 'Tu cara me suena' / Instagram @Izanllunas

Según recogió Antena 3, Llunas pisó con fuerza el plató de Tu cara me suena y se metió de lleno en la canción, cuidando tanto la interpretación vocal como los gestos del cantante canadiense. La cadena destacó que el ibicenco se movió con comodidad sobre el escenario y que supo conectar con el público y los concursantes, que acompañaron el tema durante la actuación. La aparición de Izan Llunas en el programa suma una nueva participación televisiva a la trayectoria del artista, que desde muy joven ha combinado su faceta como cantante con trabajos vinculados a la interpretación y el entretenimiento.