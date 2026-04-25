Formentera celebra 30 años de unidad progresista rumbo a su senador propio

Formentera vivió este viernes un acto cargado de emoción y memoria colectiva para conmemorar el 30 aniversario de la primera victoria al Senado de la candidatura de unidad progresista, un hito que coincide con otro momento histórico: la reforma constitucional que permitirá a la isla contar con un senador propio.

Más de 70 personas se reunieron para recordar aquella candidatura encabezada por Pilar Costa e Isidor Torres, que en 1996 marcó un antes y un después en la representación política de Formentera. Torres tomaría el relevo en 1999, convirtiéndose en el primer senador formenterense y dando voz propia a la isla en Madrid.

Un ciclo histórico que llega a su fin

La futura senadora, Neus Massanet, que será la próxima y última representante compartida de Ibiza y Formentera, destacó durante el acto la importancia de la unidad política. “Se ha demostrado que si todas las izquierdas van juntas, no solo conseguimos mejor representación, sino transformar la realidad”, afirmó.

Massanet calificó como una “fita històrica” (hito histórico) el cierre de este ciclo de tres décadas de reivindicación. Con la nueva reforma, Formentera dejará de depender del escaño compartido con Ibiza y podrá defender sus intereses de forma directa en la Cámara Alta.

“Hoy es un día para dar las gracias”, subrayó la futura senadora, que tomará el relevo del actual representante, el ibicenco Juanjo Ferrer.

Durante el acto, Pilar Costa recordó cómo se gestó aquella candidatura conjunta, en la que desde el inicio se decidió que el suplente debía ser de Formentera, eligiendo a Isidor Torres por su prestigio y su papel en el ámbito educativo.

Costa insistió en que la conmemoración no debía ser un ejercicio de nostalgia, sino una reivindicación del espíritu de consenso que hizo posible aquella victoria y que ha culminado en la reforma constitucional.

Un momento del acto / Eivissa i Formentera al Senat

Por su parte, Isidor Torres evocó el contexto político de la época, cuando Formentera no era considerada “en ningún sitio” a nivel institucional. Recordó que entonces la isla era un municipio con escasos recursos y sin políticos con dedicación exclusiva, y destacó la lucha por garantizar derechos básicos bajo el lema de “nacer y morir en Formentera”.

El exsenador Rafa Ramírez remarcó que históricamente han sido las fuerzas progresistas las que han dado voz a Formentera en el Senado. En la misma línea, la secretaria general de Gent per Formentera, Sònia Cardona, puso en valor el papel de las mujeres en política, destacando que Pilar Costa fue la primera senadora de las Pitiüses.

El acto lo cerró la secretaria general del PSIB, Francina Armengol, quien señaló a Ibiza y Formentera como ejemplo de unidad política con resultados tangibles.

Mirada al futuro

La celebración concluyó con un reconocimiento a todas las personas que hicieron posible la candidatura de 1996, así como a los "avances logrados" en los años posteriores con los gobiernos progresistas.

Ahora, con el nuevo marco de representación en el Senado, Formentera encara una nueva etapa política, en la que podrá defender de forma independiente sus intereses tras décadas de reivindicación conjunta con Ibiza.