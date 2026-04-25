Una experiencia sensorial única en el restaurante JUL’s Ibiza

JUL’S Ibiza abre sus puertas el 30 de abril consolidado como uno de los referentes gastronómicos y sociales de la temporada en la isla y máximo exponente del fine dining. Ubicado en la carretera de sa Caleta, este restaurante de Ibiza inicia un nuevo capítulo reafirmando una propuesta que evoluciona la experiencia culinaria para convertirse en una forma de vivir Ibiza pausada, sensorial y sofisticada.

La increíble terraza de este restaurante de Ibiza, ideal para relajarse.

JUL’S Ibiza reivindica su lugar como ese oasis contemporáneo al que acudir para celebrar la vida alrededor de una mesa. Un espacio donde la gastronomía, el vino, la coctelería, la música, el servicio y la atmósfera se integran con naturalidad para dar forma a noches para el recuerdo. «Queremos que residentes y turistas sientan que aquí está una de las formas más bellas y especiales de vivir Ibiza», afirma el director de JUL’S Ibiza, Ilhan Akyuz.

Cócteles y bebidas. / JUL's Ibiza

‘A no limit cuisine’

Fiel a su filosofía ‘A no limit cuisine’, JUL’S Ibiza ha construido una identidad propia basada en una cocina mediterránea sofisticada, abierta, evocadora y elaborada a partir de materias primas de la más alta calidad.

Elaboraciones como el tartar de atún Bluefin o el de wagyu, el carpaccio de gamba roja, los tacos de langosta y gambas o las black angus sliders, así como el risotto de langosta, los rollitos de lubina, el cordero asado, el caviar y los Carabineros XL o piezas de wagyu seleccionadas, forman parte de la visión culinaria de su chef ejecutivo Christos Fotos, que da vida a una propuesta en la que los sabores matizados y las delicias aromáticas se componen de la materia prima de la más alta calidad para conquistar el paladar en cada bocado.