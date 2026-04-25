Las discotecas arrancan la temporada en Ibiza con 30.000 asistentes a las fiestas de apertura

La isla de Ibiza abandona la quietud este fin de semana para entrar de lleno en la vorágine de la temporada. Desde este viernes y hasta el lunes, se prevé un movimiento de entre 30.000 y 33.000 asistentes a las fiestas de apertura de las principales discotecas, según los cálculos de la asociación Ocio de Ibiza, gran parte de ellas con la práctica totalidad del aforo vendido o con entradas por encima de los 100 euros.

Pese a este inicio masivo y a que el sector augura una "muy buena temporada", el gerente de Ocio de Ibiza, José Luis Benítez, no esconde que también hay "incertidumbre" por la coyuntura internacional. "La economía mundial no está para tirar cohetes. Vamos a depender de los caprichos de los mandamases del mundo, de si quieren dejar de matar gente y de meterse en países", se resigna.

Aun así, apuesta por que la temporada será muy similar a la del año pasado. "No va a ser de récord: todos nos hemos dado cuenta de que hasta aquí podemos llegar", subraya.

El inicio

Pacha protagoniza desde la noche del viernes el primer gran opening de la temporada, que, en principio, aún se alargará a primera hora de la mañana de este sábado gracias a las autorizaciones excepcionales que conceden los ayuntamientos a estos eventos. Como ya es habitual en los últimos años, la discoteca de la avenida 8 d'Agost arranca con un llenazo total: a las cinco de la tarde de ayer viernes, solo quedaban tres entradas generales a la venta, a un precio de 230 euros, mientras que todas las mesas de la zona VIP estaban agotadas.

¿Cuánto puede valer una de estas mesas en las zonas más elitistas? En Pacha, para este sábado aún tiene disponible la más barata a partir de 750 euros, mientras que no hay opción de hacerse con la más cara, que cuesta 1.800.

En el caso de las tres grandes discotecas de The Night League —Ushuaïa, [UNVRS] y Hï—, para conocer el coste final de los espacios más exclusivos primero cabe hacer la reserva por las respectivas páginas web. El precio final oscila "desde los 3.000 o 4.000 euros hasta los 20.000", estas últimas con capacidad para hasta 20 personas, según precisa Roberto de Lope, director general de Ushuaïa Entertainment.

Roberto de Lope atiende a la prensa a las puertas del Hï. / Vicent Marí.

"El precio varía mucho en función de la demanda y de cuándo haces la reserva, como en los billetes de avión o las habitaciones de hotel", resume De Lope.

Los tres clubs de la alianza formada por la familia Matutes y Yann Pissenem también se ponen en marcha este fin de semana. El primero de ellos, a partir de las once de la noche del sábado, será Hï Ibiza, donde De Lope atiende a la prensa para dar cuenta de las novedades de una temporada que, como ya es habitual desde la era "post covid", arranca a finales de abril. Hasta hace cinco años, las aperturas llegaban en mayo.

"La tendencia es alargar la temporada y podremos llegar hasta finales de octubre en unos años", augura De Lope.

Entradas de noche o de mañana

Otra tendencia que se ha consolidado en las fiestas de apertura en los últimos años es poner a la venta una segunda línea de entradas, mucho más económicas, para entrar a partir de las seis de la mañana. Adquirir uno de los últimos tickets generales de Hï costaba 200 euros ayer por la tarde, frente a los 70 que costaban semanas atrás, pero el precio se reduce a la mitad si se opta por acudir después del amanecer.

Ushuaïa abrirá puertas a partir de la una del mediodía del domingo, con las últimas entradas generales a 95 euros. A su cierre, previsto para las once de la noche, toma el relevo [UNVRS], en Sant Rafel, donde la opción más barata para entrar cuesta 160 euros, que se rebajan a 70 a partir de las seis de la mañana.

Como es habitual, el primer fin de semana de las discotecas se alargará hasta la mañana del martes en DC 10 con su clásica fiesta de los lunes, Circo Loco. En este caso, no queda ninguna entrada disponible y solo cabe la opción de apuntarse a una lista de espera.

En Sant Antoni, Eden también dio la bienvenida a la temporada el pasado viernes, con el ticket más económico a un coste de 35 euros. Por su parte, Amnesia será la última de las grandes discotecas ibicencas en celebrar su opening, organizado para el sábado 9 de mayo. No obstante, el club de Sant Rafel ya ha abierto puertas en la noche de este viernes, de manera excepcional, para la fiesta Pyramid, que ha puesto la guinda a la edición de este año del International Music Summit (IMS), con entradas a partir de los 80 euros.