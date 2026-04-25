Detenido en Ibiza tras intentar okupar una vivienda y enfrentarse a la policía: "Vamos a entrar, suelta el hacha"

La Policía Local de Sant Josep, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a un hombre por un presunto delito de usurpación de bien inmueble tras intervenir en un intento de okupación ilegal de una vivienda en el municipio.

La actuación se inició después de que varios vecinos alertaran al servicio de emergencias 112 al observar a un grupo de entre cinco y siete hombres forzando la puerta de acceso al inmueble.

Al llegar al lugar, los agentes localizan en el interior de la vivienda a uno de los implicados, quien se niega reiteradamente a colaborar y a identificarse, mostrando una actitud “hostil y desafiante”, según ha informado la Policía Local en sus redes sociales.

En un vídeo que ha compartido la Policía se ve cómo los agentes piden al supuesto okupa que les entregue el NIE: "No te lo voy a dar, por la ley española", dice, y el agente, con educación, le replica: "La ley española te obliga a identificarte, así que enséñanos el NIE, por favor".

Después los agentes rompen el candado con una cizalla, pero el presunto okupa les espera en el jardín con un hacha en la mano: "Vamos a entrar, suelta el hacha", le espetan.

Entonces le informan de que va a ser detenido por un delito de usurpación de bien público y finalmente la vivienda queda desalojada y colocan un precinto policial en la puerta.

Una intervención condicionada por la ley

Desde la Policía Local recuerdan que este tipo de actuaciones están limitadas por el marco legal vigente, ya que sin una situación de flagrancia clara, la intervención depende en gran medida de la existencia de pruebas y de la colaboración de los implicados.

Aun así, destacan que la "coordinación entre cuerpos policiales" resulta clave para poder actuar con eficacia en determinadas situaciones.

El cuerpo policial subraya la importancia de la implicación vecinal en este tipo de casos y anima a la ciudadanía a avisar al 112 ante cualquier situación sospechosa.

“Hoy ganó la sociedad, mañana seguramente no tengamos tanta suerte”, concluye el mensaje difundido por la Policía Local de Sant Josep en sus redes.