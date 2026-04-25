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Mondrian y Hyde Ibiza: Cultura y sabores del mundo en el 'resort' que da vida a Cala Llonga

El ‘resort’ cuenta con propuestas mediterráneas y japonesas, además de planes musicales y culturales de altura

Sonrojo Beach, el restaurante a pie de mar. | | FOTOS: MONDRIAN Y HYDE IBIZA

Sonrojo Beach, el restaurante a pie de mar. | | FOTOS: MONDRIAN Y HYDE IBIZA

Redacción Ibiza

Mondrian y Hyde Ibiza han vuelto esta semana a Cala Llonga, dando inicio a una nueva temporada marcada por la música, la creatividad y una ambiciosa renovación de ambos hoteles. La apertura ha coincidido con la 17ª edición del International Music Summit (IMS).

Un complejo con vistas directas a las aguas turquesas de Cala Llonga.

Un complejo con vistas directas a las aguas turquesas de Cala Llonga.

Ubicados en la bahía de Cala Llonga, Mondrian y Hyde Ibiza ofrecen una propuesta lifestyle que combina diseño contemporáneo, gastronomía, bienestar y experiencias culturales en diálogo constante con el entorno natural y la comunidad local. Durante el invierno, el resort ha potenciado nuevas zonas exteriores, ampliaciones en los espacios gastronómicos y una programación cultural y musical muy ambiciosa. Como parte de esta evolución, Mondrian Ibiza ha sido reconocido recientemente como Forbes Travel Guide Global Partner.

El ‘resort’ acoge el IMS.

El ‘resort’ acoge el IMS.

Por su parte, Hyde Ibiza acogerá el Ibiza Fest del 7 al 11 de mayo, un nuevo evento propio que refuerza la vocación del hotel como plataforma cultural y punto de encuentro entre residentes, viajeros y creativos. La programación artística continuará con Sun & Moon en Mondrian Ibiza y las sesiones Paint & Sip.

La oferta gastronómica vuelve a ser uno de los pilares de la temporada con Sonrojo Beach & Chiringuito, el restaurante frente al mar de estilo mediterráneo con hamacas en la arena, y Niko Al Fresco Rooftop, que inicia una nueva etapa ampliando su capacidad y reforzando su propuesta japonesa contemporánea con vistas privilegiadas a la bahía.

A todo ello se suma el compromiso firme de ambos hoteles con la sostenibilidad, avalado por la reciente certificación internacional Green Key, que sitúa a estos hoteles entre los pocos de la isla que cuentan con este reconocimiento.

Mondrian y Hyde Ibiza afianzan así su papel como motores culturales de Cala Llonga. Un destino abierto durante toda la temporada, pensado no solo para huéspedes sino también para residentes y visitantes d ela isla.

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