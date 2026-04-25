20 donantes de sangre de Ibiza reciben premios por su generosidad: "La sangre no se puede comprar, tiene que darse en un acto altruista"

"Hacemos este acto una vez al año y vamos a todas las islas, porque para nosotros es muy importante dar las gracias a los donantes que tienen una trayectoria tan importante como para haber llegado a esas 20, 25, 50, 75 o incluso 100 donaciones", explica Rosa Maria Tarragó Llobera, directora gerente de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares antes del homenaje de los donantes de sangre recurrentes de las Pitiusas, celebrado este viernes por la noche. "Este 2026, cogiendo los datos del 2025, vemos que hay 70 donantes ibiencos y formenterenses que pueden recibir este homenaje, aunque solo 20 podrán asistir a esta cita".

"La sangre es algo que, en un momento dado, le puede hacer falta a cualquier persona y todo el mundo espera que, si se encuentra mal, tenga una habitación y una cama disponible en un hospital, que es algo que se puede pagar con el presupuesto de una comunidad autónoma", considera Tarragó, que matiza: "Pero, la sangre no es algo que se pueda comprar, sino que tiene que darse como acto altruista y generoso de alguien que está concienciado de que es necesario hacerlo".

El banco de sangre, bajo mínimos

"Solo un 2,8% de las personas que podrían donar sangre son donantes: son todas aquellas que se encuentran entre 18 y 65 años, pesan más de 50 kilos y están bien de salud", recuerda la directora. "Nos cuesta mucho encontrar donantes nuevos", lamenta Tarragó: "Desde la Fundación somos muy conscientes de ello y estamos muy agradecidos a los fieles". Uno de esos donantes fieles que recogerán su premio en el acto ha donado sangre hasta en 100 ocasiones: "Eso es toda una vida donando sangre", destaca.

Rosa Maria Tarragó Llobera, directora gerente de la Fundación Banco de Sangre y Tejidos de las Illes Balears, ayer. / Toni Escobar

"Después de Navidades, no llegamos a las 700 bolsas de sangre [en Baleares], cuando lo ideal es estar en las 1.000", manifiesta Tarragó: "Espero que todos aquellos que pueden donar, lo incorporen como valor propio: hoy me puede hacer falta a mí, mañana a ti y pasado mañana, a un familiar o a alguien a quien quieres".

Durante el acto, se presentaron tres vídeos que se intercalan con palabras dirigidas a los donantes. El obsequio que le dieron a los donantes es una jarra de vidrio soplado, "es un producto artesano que esperamos que les guste y que cada vez que lo vean se acuerden de lo agradecido que está todo el personal de la Fundación y la comunidad autónoma de que sean donantes fieles".