Sale de la UCI de Can Misses la mujer víctima de la explosión en un piso en Ibiza

La mujer de 45 años herida en la explosión de una vivienda en Ibiza que se encontraba en estado crítico en el Hospital Can Misses ha salido ya de la UCI. Así lo ha comunicado el Área de Salud de Ibiza y Formentera la mañana de este viernes con un mensaje: "Ha recibido el alta de la UCI y ha pasado a planta".

La mujer, una de las cuatro personas heridas grave en la deflagración del pasado martes por la tarde, se encontraba en la unidad de críticos del hospital de Ibiza desde el primer momento. Ahora, tras su mejoría, ha pasado a una planta de hospitalización. Esto mismo sucedió ayer con otro de los heridos, un joven de 21 años que está ingresado en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con fracturas y politraumatismos y que el jueves por la tarde, tras dos días en la UCI, también estaba previsto que pasara a planta a cargo de la unidad de Neurocirugía para recuperarse de sus lesiones

Los dos heridos trasladados a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital La Fe de Valencia continúan ingresados con pronóstico reservado, según informaron ayer desde el hospital valenciano.

Se trata de un joven de 23 años herido en la explosión ocurrida el pasado martes en una vivienda del barrio de es Putxet, en Ibiza, que fue trasladado este miércoles a la Unidad de Quemados. Este paciente había permanecido en observación en las Urgencias de Can Misses hasta su traslado.

Otra joven de 21 años herida grave en el siniestro que ingresó en la UCI del Hospital Can Misses fue trasladada el mismo día de la deflagración a la misma unidad del hospital valenciano.