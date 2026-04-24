Sant Jordi convierte las 'espardenyes' y las carretillas en deporte de riesgo

"Una profesión de riesgo". Esta es la frase que uno de los asistentes al peculiar I Campionat de Llançament de Carretó i Espardenya, celebrado este viernes, 24 de abril, en el marco de las fiestas patronales de Sant Jordi, le dirige a uno de los responsables de controlar el lanzamiento de espardenya.

Dos de los responsables del campeonato, ayudan a uno de los competidores. / Vicent Marí

La prueba consiste "en hacer pasar la espardenya por debajo de las piernas, lanzarla hacia arriba, por encima del cuerpo, y tratar de que caiga lo más lejos posible", según explica Estíbaliz, una de las coordinadoras de la divertida actividad. Sin embargo, varios participantes, llevados por la emoción del momento y con una técnica mejorable, acaban lanzando este calzado tradicional de esparto hacia atrás en lugar de hacia delante, convirtiendo la alpargata, por unos segundos, en una especie de arma letal.

"Es muy chungo"

Y es que "es muy chungo" hacerlo bien, reconoce un hombre del público, que observa atentamente la actuación de los competidores. Una opinión compartida por buena parte de la multitud, ya que, pocos instantes después, otro asistente agrega: "Es muy difícil; además, el aire influye en el lanzamiento". Sea como sea, hay quien, como si se tratase de una especie de experto en la materia o de un miembro del jurado de 'Factor X', se atreve a hacer correcciones a los lanzadores. Es el caso de un joven, que apunta: "Es un ejercicio que precisa de flexibilidad y de práctica".

El concurso de lanzamiento de carretilla, todo un ejercicio de fuerza. / Vicent Marí

El lanzamiento de espardenya, que consigue atraer la atención, el interés y, sobre todo, las carcajadas de los presentes, tiene como una de sus protagonistas a Claudia Prats, una joven jordiera que, antes de inscribirse, se muestra poco optimista con su papel en el campeonato: "Tiraré la espardenya y caerá muy cerquita de mí". Lo cierto es que la joven peca de pesimista, ya que su lanzamiento, aunque no es el mejor, resulta, como mínimo, digno.

Prats va un poco a ciegas al campeonato, aunque no le importa en absoluto. "Vengo a juntarme con la gente del pueblo y luego a disfrutar de la fiesta, 'Sa Breix'. Nos quedaremos hasta que nos echen", afirma entre risas mientras conversa con Estíbaliz, quien advierte también sobre los riesgos de una cita tan alocada como emocionante y sobre la normativa creada para evitar sustos: "La carretilla no se puede lanzar dando una vuelta para coger impulso. Si lo hiciésemos, correríamos el riesgo de que la carretilla vete a saber dónde cae".

Uno de los concursantes, durante su intervención en el concurso, con su 'carretó' en primer plano. / Vicent Marí

Tras el lanzamiento de espardenya, llega el turno de otro de los platos fuertes de la festividad: el lanzamiento de carretilla. Esta iniciativa, impulsada por IAA TUU, un colectivo de Sant Jordi de ses Salines, pone a prueba la fuerza y la técnica de los participantes. Sin embargo, Prats decide no participar en esta modalidad: "Prefiero el lanzamiento de espardenya, ya que precisa de más maña que el de carretilla, que es más de fuerza, y yo no tengo tanta".

Lo cierto es que el lanzamiento de carretilla se salda sin ningún incidente, aunque sí con un enorme sobresalto para un pequeño amigo canino que se encuentra justo al lado de la valla que delimita la pista del campeonato. El perro empieza a ladrar como un loco tras llevarse un susto de muerte por el estruendo originado por el impacto de una carretilla contra la verja.

Una jornada de diversión y risas. / Vicent Marí

Y es que varios de los concursantes arrojan con todas sus fuerzas esta herramienta, que demuestra ser una auténtica navaja multiusos, ya que incluso sirve para organizar un campeonato basado en lanzarla. El ímpetu de algunos alcanza tal grado que hasta se les queda corta la pista, y eso que tiene diez metros.

Uno de los concursantes en el lanzamiento de carretilla es David Escandell, quien se lanza a la aventura sin ningún tipo de miedo: "Estaba en el campo de fútbol del Sant Jordi viendo a mi hijo jugar y en el bar del estadio me han comentado esto hace más o menos una hora. Me ha parecido una idea guay y por eso me he apuntado, aunque no he practicado".

El jurado midió la longitud de cada uno de los lanzamientos. / Vicent Marí

Escandell sabe a lo que va: "a echarse unas risas". Por suerte, su objetivo se cumple, ya que las carcajadas abundan en el ambiente y convierten el escenario del campeonato, ubicado junto a la biblioteca municipal Vicent Serra, en el epicentro del pueblo durante la celebración del concurso.

A Escandell lo han liado para participar en el campo del Sant Jordi y, a su vez, él ha liado a Montse, quien protesta entre risas: "Me ha liado", en referencia a Escandell. A pesar de ello, participa encantada e incluso, cuando llega su turno, lanza un mensaje a los presentes: "Cuidado, cuidado". Por suerte, no ocurre nada reseñable.

Una jornada multitudinaria. / Vicent Marí

Tras el campeonato, y la entrega de premios (sobrassada, herbes eivissenques y ensaimada) llega el turno de la fiesta y de moverse hasta la emblemática plaza del pueblo para sacar a relucir los pasos prohibidos con la música de 'Sa Breix', una fiesta anunciada por sus creadores (IAA TUU) como una mezcla de “campo y glamur”. De hecho, el lema es 'fiesta del glamour payés'.

En ella, el colorido escenario, con una destacada presencia del rosa, está protagonizado por elementos tradicionales, como las sobrassades que cuelgan sobre él.

Antes de la actuación de los primeros DJ en 'Sa Breix', por los altavoces suena una especie de tutifruti de géneros que va desde el rock psicodélico de la mítica 'Riders on the Storm', de The Doors, hasta el reggae del hit 'Murderer', de Barrington Levy, entre otros temas.