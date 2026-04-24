El álbum
Rosas, libros y cómics para celebrar Sant Jordi en el CEPA de Cala de Bou
El aula del CEPA Sant Antoni en Cala de Bou celebró el miércoles la Diada de Sant Jordi con talleres de rosas y puntos de libro por la mañana y por la tarde, esta última sesión abierta al público. La jornada incluyó la charla ‘Còmics i censura’, de Lluís Ferrer, y un mercadillo de libros, reivindicando el papel social de l’Escola d’Adults.
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