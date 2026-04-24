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Rosas, libros y cómics para celebrar Sant Jordi en el CEPA de Cala de Bou

Rosas, libros y cómics para celebrar Sant Jordi en el CEPA de Cala de Bou | CEPA SANT ANTONI

Rosas, libros y cómics para celebrar Sant Jordi en el CEPA de Cala de Bou | CEPA SANT ANTONI

Redacción Ibiza

El aula del CEPA Sant Antoni en Cala de Bou celebró el miércoles la Diada de Sant Jordi con talleres de rosas y puntos de libro por la mañana y por la tarde, esta última sesión abierta al público. La jornada incluyó la charla ‘Còmics i censura’, de Lluís Ferrer, y un mercadillo de libros, reivindicando el papel social de l’Escola d’Adults.

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