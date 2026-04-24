La reforma que se estaba realizando en el edificio que explotó en Ibiza incluía la retirada completa de la instalación de gas

El proyecto de reforma que se estaba acometiendo en el edifico de Ibiza que el pasado martes sufrió una fuerte explosión contempla la retirada completa de toda la instalación de gas, según ha podido comprobar Diario de Ibiza. La investigación de la Policía Judicial apunta precisamente a que un escape de gas pudo provocar la deflagración, que ha dejado cuatro heridos graves, según informa Europa Press.

Fuentes de la investigación señalan que en el edificio, propiedad del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), se estaban llevando a cabo trabajos de sustitución de elementos para cambiar el suministro de gas a electricidad. Así lo hacía la empresa Uxcar, que también tiene pendiente otro proyecto público de reforma en Ibiza, la rehabilitación del edificio plurifamiliar de viviendas Escaleras números 1 y 2, situado en la calle de Cant Torrent de Ibiza. Este otro proyecto, valorado en 2,1 millones de euros, se encuentra actualmente paralizado.

Fondos Next Generation

Lo que sí estaba en marcha era la rehabilitación de 23 viviendas del edificio que sufrió la explosión el martes, situado en la calle Sant Vicent de sa Cala, que forma parte del programa '1 Barris Next Generation', que también agrupaba la reforma de un edificio de 41 viviendas públicas en Palma y otro de 16 viviendas públicas en Menorca. En la memoria del proyecto técnico, oficialmente aprobado el 6 de marzo de 2024 y con una inversión superior al millón de euros con fondos europeos, se detalla de forma completamente pormenorizada todas las reformas que planeaba realizar el Ibavi, dueño del edificio, que alquila a sus residentes.

El documento describe un conjunto residencial construido en 2007, formado por tres bloques en forma de U, con planta baja y dos plantas piso, 23 viviendas, 23 plazas de aparcamiento, patio interior y núcleo de escalera y ascensor. La actuación afectaba a un edificio existente de 2.604 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 2.290.

Impresionantes imágenes de los destrozos provocados por la explosión de un piso en Ibiza / Vicent Marí

Uno de los puntos clave del proyecto es la intervención sobre las instalaciones interiores de las viviendas. La memoria recoge expresamente la "adaptación de la encimera existente debido a la anulación de la instalación de gas", así como la modificación del mobiliario de cocina para adaptarlo al nuevo sistema y la incorporación de conductos de entrada y salida de aire vinculados a la aerotermia.

Cambios profundos

El mismo documento detalla que la actuación contemplaba la instalación de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, una instalación fotovoltaica con una producción anual estimada de 13.000 kWh, y un refuerzo de la instalación eléctrica del edificio. Ese salto energético implica elevar la potencia de las viviendas hasta una electrificación de 9.200 vatios, subir el Interruptor General Automático (IGA) general de 25 a 40 amperios y adaptar el cableado y las protecciones.

Plano del edificio. / Ibavi

El presupuesto y las mediciones del proyecto concretan todavía más ese cambio de modelo. Entre las partidas incluidas figuran la adaptación de cocinas, la colocación de 23 placas vitrocerámicas y la instalación de módulos de mobiliario pensados para alojar la máquina de aerotermia en el interior de la cocina, por lo que las obras afectaban de lleno al corazón de las viviendas, al espacio en el que hasta ahora convivían cocina, encimera y, en algunos casos, la instalación de gas.

Todo ello sitúa la principal hipótesis de la investigación en el punto más sensible de la obra: un edificio en plena transición del gas a la electricidad, con las cocinas en proceso de adaptación y con una reforma energética diseñada para sustituir la antigua configuración por otra basada en aerotermia, vitrocerámica y con mayor potencia eléctrica. A esa intervención se sumaban además mejoras en envolvente, carpinterías y cubierta.

Al día siguiente del suceso, varios vecinos denunciaron "chapuzas" en los trabajos de reforma realizados antes de la explosión. Los residentes de 17 de las 23 viviendas ya tienen permiso para volver a sus casas, aunque siguen sin agua caliente ni poder cocinar, mientras que las víctimas de los pisos más afectados tendrán que esperar unos dos meses para retornar a sus hogares. Aunque en el proyecto de reforma figuran 23 pisos, el Ayuntamiento ha informado hasta ahora de 22 familias afectadas.