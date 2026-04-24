Quevedo publica 'El Baifo', el disco que comenzó a grabar en Ibiza

El artista canario Pedro Quevedo publica este viernes su tercer disco, 'El Baifo', un trabajo con el que regresa a su isla, Gran Canaria, para "celebrar". Un disco que comenzó a fraguarse en Ibiza, donde hizo las primeras grabaciones, según ha explicado durante la presentación. "A mí me da igual lo que me exijan. Me han exigido un montón de cosas, en verdad. La gente ha pedido de mí todo. Y le ha molestado todo lo que he hecho a otra gente. No me raya ni un pelo, no me va a cambiar los planes de nada", ha respondido Quevedo a Europa Press.

Antes de la salida del disco, el artista ha organizado una jornada con un grupo reducido de periodistas para recorrer la isla que le vio crecer mientras desgrana, explica y reproduce 'El Baifo' en los altavoces de unos coches con los que ha cruzado desde Las Palmas de Gran Canaria hasta Gáldar, parando en Tejeda. 'El Baifo' está compuesto por 14 cortes en los que los ritmos de reguetón, afro, bossa nova o salsa se mezclan con la tradición canaria del timple o las conchas majoreras. Los artistas que aparecen también hablan de su relación con las islas: junto a Elvis Crespo y Tonny Tun Tun, Quevedo elige las voces de Nueva Línea, Los Gofiones y sus amigos y habituales colaboradores: La Pantera, Lucho RK y Juseph.

Con este título, el artista juega con el doble sentido de la palabra baifo -en guanche se usa para denominar a la cría de cabra-. Además, Quevedo se bautizaría como la "cría" del GOAT ('Greatest of all times' por sus siglas en inglés, que traducido al español significa, literalmente, cabra). "El baifo, el chiquillo, el caprichoso", avisa en el primer tema.

"Inevitable la comparación" con 'Debí tomar más fotos' de Bad Bunny

El artista ha reconocido que ya ha recibido comparaciones con el último trabajo de Bad Bunny, 'Debí tirar más fotos', por el acercamiento a su lugar de origen y celebración de la música tradicional. En el caso de Bad Bunny, de Puerto Rico. "Es inevitable la comparación. Tiene todo el sentido del mundo, no me parece una locura. Tampoco pasa nada. Cuando algo tiene tanto impacto, tanta fuerza y es tan bonito como lo de Bad Bunny, normal que todo lo que salga detrás que tenga un color parecido", ha asegurado.

Para él eso no es algo negativo, y, de hecho, rechaza el "deseo" que hay actualmente de que todos los artistas sean "súper genios": la inspiración mutua entre artistas es lo que ha dado alas a carreras como la suya. "Ya no lo digo ni por mí, pero parece que ahora todo el mundo quiere que los artistas sean súper genios, cuando los artistas se han inspirado de otros artistas toda la vida. Empecé a hacer música porque escuchaba música. No me levanté en mi casa y dije 'quédate...'. No nació de estar en mi cama tirado y decir 'es esto'", ha explicado.

"Está guay que los artistas se inspiren de otros"

En su caso, este camino llegó después de escuchar "un montón" de artistas y de música que le han hecho ser quién es hoy. "He construido un sonido en base a eso. Está guay que los artistas se inspiren de otros, mientras no hagan lo mismo", ha apuntado. Por eso, reconoce que Bad Bunny es una inspiración para "todo", desde el primer momento que utilizó autotune. "Todo lo que hace él me inspira, no es este disco. Llevo inspirándome de él desde la primera vez que se puso autotune. Es inevitable, pero quien quiera entenderlo, lo entenderá y el que no, se irá a Twitter a llorar", ha dicho. "Considero que tengo una manera muy única de hacer las cosas. No digo que esté bien ni mal, pero única. Es mi visión de las cosas, mi manera de escribir, mi voz. Todo hace que sea bastante única", ha explicado antes de añadir que los dos álbumes anteriores nacieron para intentar entender que necesitaba él, pero ahora se despoja de "expectativas". "Es el momento en el que menos tengo que defender nada, porque el álbum es lo que soy", dice.

'El Baifo' comenzó a gestarse durante la gira de su anterior trabajo, y aunque las primeras grabaciones e ideas se hicieron fuera de su isla -en Costa Rica, Puerto Rico o Ibiza-, ha estado los últimos cinco meses terminándolo en Gran Canaria. "Hay una parte escrita desde lejos y se nota en la nostalgia de las cosas", ha explicado Quevedo.