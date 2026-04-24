PSOE y UP alertan de que el servicio de bus de Ibiza “empeorará” desde el 1 de mayo

El 1 de mayo es una de las fechas marcadas en rojo en el calendario de la nueva contrata de autobús de Ibiza, pues desde esa fecha, y en paralelo a la temporada turística, se incrementarán los servicios notablemente. Es entonces cuando, según avisan desde el PSOE y Unidas Podemos, todo “empeorará”, si cabe aún más, en el transporte público insular.

Es lo que han advertido este viernes en el pleno del Consell ambas formaciones durante la defensa de una moción que pedía la reprobación del conseller de Movilidad, Mariano Juan, por el “colapso” de este servicio desde el día de su puesta en funcionamiento, el 1 de abril. También se solicitaba en esa moción “la revisión urgente” del sistema de transporte público. La mayoría del PP impidió la aprobación de la propuesta, que contaba con el apoyo expreso del conseller de Vox, Jaime Díaz de Entresotos, para quien es necesario “reñir” al conseller por el caos vivido: “La reprobación está másque justificada, esto nunca tuvo que suceder (…) Se lo merece porque no ha obrado bien”.

"Desastre de gestión histórico"

Para Elena López, portavoz socialista, se trata de “un desastre de gestión histórico cuya culpa se ha querido trasladar a la empresa”, Alsa. Lo que se vendió “a bombo y platillo” como “una nueva era de transporte público” acabó “colapsando” y “empeorará desde el 1 de mayo”. Un “fallo del sistema” en el que la aplicación (app) no funciona bien, se producen incumplimientos “graves” en el servicio e incluso se recargan los autobuses eléctricos con un generador de gasóil porque los cargadores carecen aún de conexión con la red.

El conseller de UP, Óscar Rodríguez, ha señalado, como reconoció el propio Mariano Juan el jueves, que la contrata, concebida hace un lustro, ha llegado “tan tarde que está desfasada, desactualizada”. Pero lo peor, apunta, es el desencanto producido en la población, que esperaba que, al fin, hubiera una servicio de transporte público digno: “Pero no sólo no ha mejorado, es que ha empeorado. Podía ser comprensible que ocurriera el primer día. Pero sigue siendo indigno 24 días más tarde”. Nadie se fía de que el bus llegará a tiempo. Si llega.

“Claro que ha habido fallos, claro que fue un caos el primer día”, reconoce el titular de Movilidad, que considera que “ahora ya no hay una situación caótica"

Implantación gradual

“Claro que ha habido fallos, claro que fue un caos el primer día”, reconoce el titular de Movilidad, que considera que “ahora ya no hay una situación caótica, sino fallos concretos, en líneas, en paradas…”. Poco a poco, con “cirugía fina”, se están solucionando esos problemas. También mediante reuniones con vecinos y ayuntamientos. Juan quiso hacer pedagogía al recordar que este servicio incorporará un centenar de nuevos autobuses en los próximos 10 meses, es decir, que su implantación será progresiva, “gradual y flexible”. Admite que “se lanzó un contrato desactualizado”, pensado hace un lustro, cuando la temporada no empezaba, como ahora, en abril, sino en junio, cuando había mucha menos población y cuando se transportaba a cinco millones de pasajeros anualmente, dos y medio menos que actualmente.

Estaba desactualizada, pero no se podía cambiar ni una coma de la contrata durante la licitación para que las empresas participantes no la tumbaran: “Pero ahora se pueden introducir cambios”. Incluso recuperar todas aquella mejoras introducidas desde 2021 que quedaron literalmente “borradas” en cuanto se licitó la nueva contrata. Por ejemplo, la parada en el Mercadona de Puig d’en Valls, que el Consell ha vuelto a incorporar estas semanas dados los estragos causados entre los usuarios.

Insiste Juan en que “cada vez hay menos incidencias” gracias a que se están ajustando horarios y se comienza a dar la información correctamente a los usuarios: “Reconozco el caos de los primeros días, la falta de información, los retrasos… Pero ahora no digan que hay colapso, un cero. Ahora no. Ayer [por el jueves] se transportó a 22.778 personas, hubo más de 1.000 viajes”. El doble comparado con las 11.000 personas que se transportaban cuando gobernaban los socialistas, indica.