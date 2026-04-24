El PSOE exige la reprobación de Mariano Juan por el "caos" del transporte público en Ibiza

La oposición del Consell de Ibiza ha exigido la reprobación del conseller de Movilidad, Mariano Juan, por la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte público, que el PSOE y Esquerra Unida-Podem califican de "caótica". Durante el debate de la moción conjunta presentada por ambas formaciones, la portavoz socialista, Elena López Bonet, aseguró que el nuevo modelo, que debía abrir una "nueva era" en la movilidad insular, se ha convertido en "el peor desastre de gestión de la historia del Consell Insular".

López Bonet denunció una larga lista de deficiencias, entre ellas falta de información, incumplimiento de horarios y frecuencias, problemas en los sistemas de pago y ausencia de homologación de elementos básicos, como los portabicicletas. "En lugar de mejorar el sistema deficitario que ya teníamos, lo han acabado de hundir", afirmó.

La portavoz socialista acusó al conseller Mariano Juan de asumir responsabilidades de forma "tibia" y de atribuir los problemas únicamente a la empresa adjudicataria. A su juicio, Juan "ya debería haber dimitido".

Críticas a la falta de previsión del Consell

El PSOE también criticó la "falta de previsión extrema" del equipo de gobierno de Vicent Marí. López Bonet señaló que los autobuses supuestamente ecológicos todavía no disponen de un punto de recarga operativo y denunció que se esté utilizando un generador que, según afirmó, consume más que el combustible convencional.

La formación socialista lamentó especialmente el impacto del caos del transporte en los colectivos más vulnerables. López Bonet aseguró que hay estudiantes y menores esperando en paradas sin poder llegar a clase, trabajadores que llegan tarde y personas mayores que no pueden acceder directamente al Hospital Can Misses.

"Se hacen la foto, pero desaparecen cuando hay problemas"

Además, criticó la imagen de autobuses con el número de línea escrito en un folio y pegado con celo porque no funcionan los rótulos luminosos. "Ustedes corren para hacerse la foto con los autobuses nuevos, pero desaparecen cuando hay problemas reales", reprochó a Vicent Marí.

Por otro lado, el PSOE alertó del riesgo de parálisis del Consell por la gestión económica del gobierno insular, después del requerimiento del Ministerio de Hacienda para concretar las medidas del Plan Económico-Financiero. La institución tuvo que aprobar dicho plan tras incumplir la regla de gasto en el ejercicio anterior. López Bonet advirtió de que el agotamiento del límite de gasto permitido puede afectar al funcionamiento de la institución en el tramo final del año. "Puede provocar que esta institución esté todavía más paralizada de lo que ya está", sostuvo.

La portavoz socialista instó al Consell a buscar soluciones reales y planteó revisar partidas internas, como las destinadas a la FECOEV o a la promoción turística, que cifró en cerca de 60 millones de euros desde que gobierna Vicent Marí.