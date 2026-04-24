El PSOE convoca este sábado en es Puig d’en Valls la III Jornada 'Parlant i caminant per la salut'

La Federació Socialista d’Eivissa (FSE-PSOE) ha organizado la tercera edición de la jornada 'Parlant i caminant per la salut', que tendrá lugar este sábado, 25 de abril, a partir de las 10 horas, en el Centre Cultural des Puig d’en Valls. Esta nueva edición vuelve a apostar por un formato que une reflexión, divulgación y actividad física, con el objetivo de promover hábitos de vida saludables y acercar a la ciudadanía herramientas prácticas para mejorar su bienestar.

El programa de este año se centrará en una visión global de la salud a través de una mesa redonda moderada por Estela Terrer, enfermera y secretaria de Salud de la FSE-PSOE. En el encuentro participarán Irati Matas, especialista en nutrición; Aritz Rodríguez, graduado en Ciencias de la Actividad Física; y Aurora Tur, psicóloga y deportista profesional.

Cartel oficial de la jornada 'caminat per la salut' / PSOE

Una mirada integral al bienestar

Durante el debate se abordarán los principales retos actuales en materia de salud y se ofrecerán consejos prácticos para mejorar la calidad de vida desde tres ámbitos fundamentales: la alimentación, el ejercicio físico y el equilibrio emocional. Tras la parte teórica, la educadora física María José Torres dirigirá una sesión de baile terapéutico, una actividad pensada para mostrar los beneficios del ejercicio rítmico como herramienta de prevención, mejora física y bienestar personal.

La entrada será libre hasta completar el aforo del Centre Cultural des Puig d’en Valls. Además, como agradecimiento a la participación, se entregará una camiseta conmemorativa a las primeras 150 personas asistentes. Con esta iniciativa, el PSOE de Ibiza quiere poner el acento en la importancia de construir una sociedad más sana y activa, fomentando espacios de encuentro en los que la información, la prevención y la actividad física vayan de la mano.