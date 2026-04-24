Prohibir llenar piscinas hoteleras con agua de la red pública, la propuesta del PSOE en Sant Antoni

El Grupo Municipal Socialista de Sant Antoni ha presentado una iniciativa para reclamar una ordenanza municipal que regule el llenado de piscinas hoteleras y proteja el suministro de agua a los vecinos, tras el corte de más de siete horas registrado recientemente en el barrio de es Caló des Moro por la pérdida de presión en la red, provocada, según el PSOE, por el llenado simultáneo de piscinas hoteleras en horas de máxima demanda residencial.

La propuesta socialista plantea “poner fin a los cortes de suministro que afectan a los residentes del municipio a causa del consumo excesivo de agua por parte de grandes establecimientos turísticos”. El portavoz socialista, Antonio Lorenzo, ha defendido la necesidad de esta medida. “La isla de Ibiza, y específicamente nuestro municipio, atraviesa ciclos de estrés hídrico cada vez más severos”, ha advertido Lorenzo. Según el socialista, este escenario obliga a replantear las prioridades municipales, ya que “el acceso al agua potable es un derecho básico que ha de ser garantizado por encima de cualquier uso recreativo o comercial”.

La iniciativa reclama la redacción de una ordenanza municipal que regule específicamente la actividad de complejos turísticos y grandes comunidades de propietarios. El PSOE propone prohibir el uso de agua de la red pública para llenar piscinas durante la temporada alta o en situaciones de alerta por sequía, y obligar a que este proceso se haga mediante camiones cisterna de fuentes autorizadas o con agua regenerada.

Lorenzo ha sido crítico con la gestión actual del Partido Popular de Marcos Serra y ha denunciado que “es inaceptable que la infraestructura pública colapse por falta de planificación y regulación, penalizando a las familias frente a la actividad turística”.

Restricciones, control y sanciones

Además de las restricciones de uso, el PSOE apuesta por un control técnico y sancionador más estricto. La moción insta al equipo de gobierno a realizar un estudio de la red en barrios sensibles como Caló des Moro para instalar válvulas de sectorización que protejan las viviendas. También incluye la creación de sanciones graves para aquellos establecimientos que, por un uso negligente o masivo del recurso, provoquen el desabastecimiento de la población.

Para Antonio Lorenzo, el municipio debe actuar de manera contundente, siguiendo el ejemplo de otros municipios, ya que “Sant Antoni no puede quedarse atrás en la protección de sus vecinos” ante los abusos en el consumo de un bien tan escaso y necesario.