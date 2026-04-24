Le fractura la mandíbula a un hombre en un restaurante de Ibiza y evita la cárcel tras pagar 40.000 euros

Un hombre ha sido condenado a dos años de prisión por fracturarle la mandíbula a otro en un restaurante de Ibiza, que no deberá cumplir al haber pagado una indemnización de 40.000 euros. Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de que la mañana de este viernes se celebrara el juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares.

El acusado, que ha reconocido los hechos, ha consignado ya 40.000 euros en concepto de indemnización, que próximamente serán entregados a la víctima. Por ello, la Fiscalía ha rebajado de tres a dos su petición de pena al entender que en el delito de lesiones concurre la circunstancia atenuante de reparación del daño.

Así, la magistrada ha dictado de forma oral una sentencia condenatoria de dos años de prisión y ha acordado, tras la petición del abogado de la defensa, la suspensión de la pena privativa de libertad. Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron la tarde del 7 de agosto de 2020 en un restaurante de la ciudad de Ibiza.

En el transcurso de una discusión con otro hombre, el acusado le propinó un puñetazo que le fracturó la mandíbula y le causó otras lesiones por las que estuvo cuatro días hospitalizado.