Premios
Onda Cero rinde homenaje al trabajo y el talento de Ibiza y Formentera
La gala de la decimocuarta edición se celebró este jueves en el Teatro Pereyra con reconocimientos a personas, entidades y proyectos de Ibiza y Formentera
Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera celebraron este jueves su decimocuarta edición en el Teatro Pereyra de Ibiza, en una gala que volvió a reconocer la labor de personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad pitiusa.
El jurado concedió por unanimidad el Premio de Honor 2026 a Abel Matutes Juan (Ibiza, 1941), empresario y banquero con una amplia trayectoria política e institucional como ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000, diputado y senador, comisario europeo y exalcalde de Ibiza.
En la categoría de Solidaridad: el galardón fue para Mari Carmen García, que desde su llegada a la isla a finales de los años 70 ha dedicado más de dos décadas al trabajo altruista, colaborando actualmente con varias asociaciones, entre ellas la Asociación Contra el Cáncer y Nunca Solos.
El premio de Empresa: recayó en la histórica Heladería Los Valencianos, fundada en 1933 en la plaza Antoni Riquer, en el barrio de la Marina, y que hoy continúa como referente de tradición artesanal bajo la dirección de Daniel Lloyd Galiana, quien ha impulsado la innovación con productos locales.
En Deportes: el reconocimiento fue para Nieves Tur Muley, primera mujer ibicenca en completar una maratón, en Valencia en 1997, y ejemplo para generaciones de atletas por su trayectoria iniciada a los 38 años.
En Salud: El médico Carlos Rodríguez Ribas recibió el premio tras más de dos décadas de servicio en el Hospital Can Misses y su implicación en el Sindicato Médico de Baleares.
En Ciencia e Investigación: fue distinguida Marina Ribas Torres, dietista integrativa y divulgadora que ha puesto en valor la gastronomía tradicional ibicenca a nivel nacional.
En Medio Ambiente: El Aquàrium Cap Blanc de Sant Antoni fue premiado por su labor con fauna mediterránea y su papel como centro de recuperación de especies marinas, especialmente tortugas.
En Comunicación: el galardón fue para Maribel Torres Cardona, considerada una de las voces más emblemáticas de la radio en Ibiza y Formentera, con casi medio siglo de trayectoria, gran parte junto a Joan Tur Riera.
En Cultura: El director y guionista Héctor Escandell recibió el premio por su contribución al cine desde una perspectiva pitiusa.
En Artes: Espardenyes Torres fue reconocida por modernizar el calzado tradicional sin perder su esencia artesanal.
En Educación: el colegio El Pilar de la Mola, en Formentera, fue distinguido por su modelo pedagógico adaptado al entorno rural y su trayectoria histórica.
En Turismo: el reconocimiento fue para los artesanos Jesús García e Isabel Delgado, conocidos como Traspas y Torijano, referentes en Dalt Vila y en la promoción de la artesanía y las tradiciones locales.
Durante el acto, el director regional de Atresmedia Radio Illes Balears y secretario del jurado, Juan Carlos Enrique Forcada, resaltó el compromiso del grupo con las islas y destacó que estos premios buscan “señalar en positivo y dar visibilidad a personas, colectivos y proyectos que contribuyen a mejorar la sociedad pitiusa en todos los ámbitos”.
La gala, presentada por Agustín Prades y Manu Gon, estuvo marcada por el humor, la emoción y diversas sorpresas. Contó con la colaboración institucional del Consell de Ibiza y de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan, así como con el patrocinio de empresas como Trablisa, Fomento del Turismo de Ibiza, Bodegas Can Rich y otras firmas colaboradoras.
El evento, con acceso mediante invitación, volvió a congregar a numerosos representantes de la sociedad pitiusa en una de las citas anuales más destacadas del calendario social de Ibiza y Formentera.
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