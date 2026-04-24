Onda Cero rinde homenaje al trabajo y el talento de Ibiza y Formentera

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera celebraron este jueves su decimocuarta edición en el Teatro Pereyra de Ibiza, en una gala que volvió a reconocer la labor de personas, entidades y proyectos que contribuyen al desarrollo de la sociedad pitiusa.

El jurado concedió por unanimidad el Premio de Honor 2026 a Abel Matutes Juan (Ibiza, 1941), empresario y banquero con una amplia trayectoria política e institucional como ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000, diputado y senador, comisario europeo y exalcalde de Ibiza.

Abel Matutes, galardonado con el Premio de Honor en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En la categoría de Solidaridad: el galardón fue para Mari Carmen García, que desde su llegada a la isla a finales de los años 70 ha dedicado más de dos décadas al trabajo altruista, colaborando actualmente con varias asociaciones, entre ellas la Asociación Contra el Cáncer y Nunca Solos.

Mari Carmen García en compañia, galardonada en los Premios XIV Onda Cero, en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

El premio de Empresa: recayó en la histórica Heladería Los Valencianos, fundada en 1933 en la plaza Antoni Riquer, en el barrio de la Marina, y que hoy continúa como referente de tradición artesanal bajo la dirección de Daniel Lloyd Galiana, quien ha impulsado la innovación con productos locales.

Daniel Lloyd Galiana en los Premios Onda Cero, Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Deportes: el reconocimiento fue para Nieves Tur Muley, primera mujer ibicenca en completar una maratón, en Valencia en 1997, y ejemplo para generaciones de atletas por su trayectoria iniciada a los 38 años.

Nieves Tur Muley, galardonada en los Premios Onda Cero en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Salud: El médico Carlos Rodríguez Ribas recibió el premio tras más de dos décadas de servicio en el Hospital Can Misses y su implicación en el Sindicato Médico de Baleares.

Carlos Rodríguez, galardonado en los premios XIV Onda Cero, en el teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Ciencia e Investigación: fue distinguida Marina Ribas Torres, dietista integrativa y divulgadora que ha puesto en valor la gastronomía tradicional ibicenca a nivel nacional.

En Medio Ambiente: El Aquàrium Cap Blanc de Sant Antoni fue premiado por su labor con fauna mediterránea y su papel como centro de recuperación de especies marinas, especialmente tortugas.

En Comunicación: el galardón fue para Maribel Torres Cardona, considerada una de las voces más emblemáticas de la radio en Ibiza y Formentera, con casi medio siglo de trayectoria, gran parte junto a Joan Tur Riera.

Maribel Torres, galardonada en los XIV Premios Onda Cero, en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Cultura: El director y guionista Héctor Escandell recibió el premio por su contribución al cine desde una perspectiva pitiusa.

Héctor Escandell, galardonado en los XIV Premios Onda Cero, en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Artes: Espardenyes Torres fue reconocida por modernizar el calzado tradicional sin perder su esencia artesanal.

Patri Monjo, creadora de Espardeyes Torres, galardonados en los XIV Premios Onda Cero, en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Educación: el colegio El Pilar de la Mola, en Formentera, fue distinguido por su modelo pedagógico adaptado al entorno rural y su trayectoria histórica.

Neus Marí, directora de la Escola de la Mola, con una alumna del centro en los premios XIV Onda Cero, en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

En Turismo: el reconocimiento fue para los artesanos Jesús García e Isabel Delgado, conocidos como Traspas y Torijano, referentes en Dalt Vila y en la promoción de la artesanía y las tradiciones locales.

Traspas y Torijano, galardonados en los XIV Premios Onda Cero, en el Teatro Pereyra. / Toni Escobar

Durante el acto, el director regional de Atresmedia Radio Illes Balears y secretario del jurado, Juan Carlos Enrique Forcada, resaltó el compromiso del grupo con las islas y destacó que estos premios buscan “señalar en positivo y dar visibilidad a personas, colectivos y proyectos que contribuyen a mejorar la sociedad pitiusa en todos los ámbitos”.

La gala, presentada por Agustín Prades y Manu Gon, estuvo marcada por el humor, la emoción y diversas sorpresas. Contó con la colaboración institucional del Consell de Ibiza y de los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària, Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan, así como con el patrocinio de empresas como Trablisa, Fomento del Turismo de Ibiza, Bodegas Can Rich y otras firmas colaboradoras.

El evento, con acceso mediante invitación, volvió a congregar a numerosos representantes de la sociedad pitiusa en una de las citas anuales más destacadas del calendario social de Ibiza y Formentera.