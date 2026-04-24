Mariano Juan: “Si por mí fuera, arrancaría los 160 tótems de Red.es en Ibiza y se los enviaría a Madrid”

El conseller de Movilidad ha advertido durante el pleno del Consell a los socialistas de que buena parte de la culpa del mal funcionamiento de la nueva contrata de autobuses la tiene la Delegación de Gobierno, que “lleva un año” sin tramitar los permisos para 49 extranjeros contratados por Alsa como conductores: “Están pendientes de los papeles, de permisos metidos en un cajón de la Delegación de Gobierno”. Y son muy necesarios, especialmente desde el 1 de mayo.

Juan es muy crítico, no obstante, con la concesionaria: “Hay incumplimientos puntuales por parte de la empresa”, a la que “el tiempo de gracia se le está acabando”. Entre los errores admitidos por la empresa, indica el conseller, se encuentra que el primer día “pusieron trabajadores en líneas compartidas. Al día siguiente volvieron al sistema clásico”, de manera que se asignó una sola línea a cada chófer.

Requerimientos a Alsa

El Consell “ya ha hecho varios requerimientos a la empresa, algunos antes de entrar en vigor la contrata”. Buena parte son “respecto a la campaña de lanzamiento del servicio", otros son sobre incidencias e incumplimientos de horarios. La empresa concesionaria tendrá que informar al Consell "para que sus funcionarios decidan si son sancionables”.

20 paradas mejoradas

En cuanto a las paradas, Juan calcula que ya se han construido una veintena (dos en Siesta, dos en Can Nadal, dos en Can Xiquet Pou, tres en la E10, una en la carretera de San Josep, dos en Can Raspall, dos en el cruce de los cazadores, dos en Can Lluc, dos en Forada que se están ejecutando en este momento y dos en Sant Francesc). Realmente son aparcaderos, matiza: “No es sólo instalar una marquesina. Estoy hablando de obras de enjundia, que valen bastante dinero”, por ejemplo para construir aceras.

Y respecto a los tótems informativos, Juan ha recordado que el Consell ha instalado casi 40 “con la tecnología adecuada que ya están dando, en tiempo real, la información de la frecuencia de paso de los autobuses”. No así los 160 de Red.es, que si fuera por el conseller “arrancaría y enviaría a Madrid porque no es de recibo que el Estado te dé unos tótems que no funcionan”.

“En los próximos meses, al ritmo que se lleva, todos estarán actualizados”, afirma el conseller. Sólo esta semana han sido restaurados una veintena

Sus baterías están agotadas en muchos casos y su conectividad es ridícula, de manera que ni siquiera con capaces de captar las señales de GPS. Fueron instalados en el marco del programa Smart Island y con el tiempo se ha demostrado su inutilidad. La institución insular está intentando dar una nueva vida a esos trastos desfasados con fondos propios, por ejemplo, instalandóles baterías “que ya han muerto y caducado”, routers y tarjetas SIM: “En los próximos meses, al ritmo que se lleva, todos estarán actualizados”, afirma el conseller. Sólo esta semana han sido restaurados una veintena.

Por otra parte, durante el pleno se aprobó el Plan de Cooperación municipal, por una cuantía próxima a los 25 millones de euros, y la adhesión de las marcas Adlib Ibiza y Adlib, como miembro asociado a la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME). Además, el presidente del Consell comunicó que la institución está elaborando el anteproyecto de la estación de autobuses de Santa Eulària.